El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprobó ayer a primera hora el inicio del procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en 2003 al hotel de El Algarrobico, un «sueño» que «con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla», según ha lamentado el alcalde de la localidad.

Esta aprobación parece ser el desbloqueo de una situación que lleva más de 20 años enquistada en el paisaje de la costa almeriense, con un hotel fantasma casi terminado de construir. Un paso más en una pesadilla en la que todas las administraciones han sido partícipes.

Este culebrón, que ha recorrido varias legislaturas tanto a nivel nacional como regional, amén de los cambios de color en los mandatos municipales, todavía no está del todo resuelto.

Un embrollo de más de 20 años

Con esta propuesta aprobada en el pleno municipal en la que se revisa la licencia municipal otorgada por el PSOE en 2003 para el hotel El Algarrobico, no acaba todo este lío de la mole de 411 habitaciones que está en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Aún queda otro trámite municipal más.

Hay que aclarar que la inclusión de esta propuesta en el pleno extraordinario llega tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitido hace 7 años.

Greenpeace España, uno de los grupos ecologistas que más han batallado por su demolición, ha calificado esta resolución municipal de hoy de «positiva» pero «innecesaria».

Paralizado en 2006

«El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado hoy en un pleno extraordinario la revisión de la licencia de obras del hotel Algarrobico tal y como le obligaba la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», expresó ayer la organización ecologista.

La construcción del hotel, de 411 habitaciones, fue paralizada en 2006 y acumula más de una veintena de pronunciamientos judiciales que cuestionan su legalidad urbanística y medioambiental. La última resolución firme del TSJA, de 2021, y ratificada por el Supremo, obliga al ayuntamiento a anular expresamente la licencia como condición previa a su demolición.

Demolición y regeneración

En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo para borrar del mapa el hotel El Algarrobico, un documento en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que el Gobierno andaluz se encargaría del desescombro y la gestión de los residuos que la demolición genere».

Podríamos decir que esta nueva temporada de vicisitudes empezó el 15 de octubre de 2024, cuando la Junta de Andalucía confiaba que en «seis meses se empezaría a demoler». Unas declaraciones que daban el pistoletazo de salida a un nuevo capítulo que no ha dejado de producir nuevas entregas desde entonces.

Nueve meses sin movimientos

Han pasado ya nueve meses y no ha desaparecido ni un ladrillo ni ha aparecido ni una máquina para derribarlo. Esta confianza de empezar a demolerlo estuvo acordada ya entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Sin embargo, estaba pendiente de las últimas decisiones judiciales una vez que el Ayuntamiento de Carboneras remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «aclaraciones» sobre la calificación de los suelos donde se levanta el hotel, según señalaba la Junta de Andalucía entonces.

En una entrevista en el programa «Despierta Andalucía», la consejera apuntaba que la demolición de El Algarrobico, sería asumida el Gobierno central mientras la Junta se encargaría del tratamiento de los residuos y de la restitución ambiental del terreno, mientras se estaba a la espera del pronunciamiento del ayuntamiento.

Parcelas de utilidad pública

Desde el 15 de octubre hasta la decisión de ayer en el pleno de Carboneras, los siguientes episodios de esta serie de embrollos y de presiones han sido protagonizados por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Y seguramente, el culebrón tenga todavía más recorrido en el futuro, por lo que no está claro cuando acabe todo esto, ni cuándo se empezará a tirarlo abajo.

En febrero de 2025 empiezan las tensiones entre las dos partes, con el ayuntamiento prácticamente en silencio, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el hotel ilegal como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

«Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», afirmó a pie de playa María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, durante la visita al entorno donde se ubica el hotel.

Una expropiación… a medias

Sin embargo, la Junta de Andalucía no compartía la decisión de expropiación al no ser la fórmula elegida inicial pactada y por ser susceptible de más procesos en los tribunales al ser recurrible. Es decir, de nuevo no se ponían de acuerdo en cómo derribarlo.

El 11 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución para expropiar «la edificación no conclusa conocida como El Algarrobico que se encuentra en el municipio almeriense de Carboneras, construida sobre terrenos no urbanizables, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».

De este modo con la publicación en el BOE, esta finca, que se sitúa sobre una finca de propiedad privada de la mercantil Azata del Sol, SL, y que ocupa parcialmente la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, ya tenía un procedimiento administrativo abierto para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico, así como del propio inmueble promovido por la inmobiliaria.

Sólo expropiaba el 40% porque era el dominio público en el que podía actuar el Estado. El 60% estaba, por así decirlo, en territorio andaluz. Montero, explicó que el Estado sólo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa.

Una demolición… a medias

El 4 de abril de este mismo año el Gobierno de España deslizaba la idea de demoler su parte de este mamotreto turístico. Idea que fue confirmaba posteriormente en el BOE como la primera decisión que pone en marcha una administración pública para derribarlo, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), sólo en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre.

Volviendo al pleno de hoy en Carboneras, los protagonistas han sido los lamentos y las acusaciones cruzadas. La propuesta ha salido adelante con siete votos a favor: del alcalde, Salvador Hernández (Cs), del grupo municipal del PP, y de un concejal no adscrito, Andrés Belmonte, exedil socialista aunque formalmente siga formando parte del grupo socialista.

Mandato judicial

De hecho, el pleno se ha celebrado con siete de los trece concejales de la corporación presentes. «Lamento profundamente que concejales del Partido Socialista no se hayan presentado en este pleno para debatir una licencia que se otorgó en 2003, cuando gobernaba el PSOE en Carboneras y en Andalucía», ha expresado el alcalde durante su intervención.

Hernández ha insistido en que la revisión de la licencia no responde a una voluntad política, sino a un mandato judicial del TSJA, que ha exigido al Ayuntamiento la ejecución de las sentencias firmes.

«Estamos obligados por el TSJA, y este es un trámite más dentro del periplo, podríamos decir, del culebrón que ha sido este proyecto fallido de El Algarrobico», ha afirmado.

De sueño a pesadilla

«Lo que un día se vendió como un sueño para el pueblo de Carboneras, con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla para esta localidad y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense», ha lamentado el regidor.

La decisión aprobada por medio pleno del ayuntamiento de Carboneras ha acordado incoar el expediente y abrir un trámite de audiencia de diez días a los interesados, paso previo a la posible declaración de nulidad.

Un proceso que no ha acabado

Pero no sólo hay que esperar 10 días… Como veníamos diciendo desde el principio existe otro paso más.

Como advierte Greenpeace, «aún quedan cuestiones por resolver». Recientemente, la organización denunció que el pasado 28 de junio se cumplió el plazo para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, con las modificaciones que muestran que los terrenos donde se asienta el hotel de El Algarrobico no son urbanizables.

Es por ello que la organización ecologista ha vuelto a solicitar al TSJA la imposición de multas administrativas al actual alcalde de Carboneras, ya que, hasta que no se publiquen estas modificaciones en el BOP, no tendrán efecto.

Apercibimientos del TSJA

Mientras tanto, el mismo tribunal ha dictado esta semana nuevos apercibimientos al consistorio, al que ha dado diez días para cumplir con la publicación del PGOU corregido. En caso contrario, el TSJA ha advertido que podría imponer multas coercitivas y ha solicitado que se identifique al funcionario responsable del incumplimiento.

Al término del pleno, Salvador Hernández ha pedido públicamente a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se sienten con el ayuntamiento y con la empresa promotora para buscar «una solución menos dolorosa para Carboneras», y ha advertido de que no se puede seguir utilizando «el hotel del Algarrobico como arma arrojadiza entre partidos».

María Jesús Montero, ha señalado este viernes que confía en que a lo largo de las «próximas semanas» se pueda alcanzar un acuerdo con la promotora Azata del Sol para «proceder lo antes posible» a la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) en el marco del proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno.