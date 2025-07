Climabar: «Nos llevaríamos de vermús a la Reina Letizia»

El cambio climático es un problema tremendamente serio, pero eso no significa que la mejor manera de contarlo sea, a la fuerza, desde la seriedad y el tono grave. Así lo demuestran Belén Hinojar y Carmen Huidobro, las dos creadoras de contenido que se encuentran detrás de Climabar, cuenta de Instagram dedicada a divulgar sobre cambio climático y medioambiente.

Las más de 93.000 personas que las siguen demuestran que su tono desenfadado e irónico, en el que se mezclan el humor y la crítica, funciona de maravilla y, además, se entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando Belén y Carmen lanzan su grito de guerra, «las emisiones, como el perreo, hasta el suelo», está claro lo que quieren decir.

En la siguiente entrevista, charlamos con las dos componentes de Climabar sobre su manera de entender la comunicación medioambiental, Taylor Swift, la Reina Letizia, el negacionismo o el riesgo de que nos quedemos sin cerveza, chocolate y jamón por culpa del cambio climático. Ya me dirán si puede haber algo más serio que eso.

En el bar

OKGREEN: Llevar la conversación sobre el cambio climático al bar… no parece una combinación ganadora y, sin embargo, cinco años después de vuestra aparición, está claro que ha sido un éxito. ¿Por qué pensáis que habéis conectado de esta manera con la gente?

CLIMABAR: Creo que en parte hemos conectado de esta manera con la gente porque, primero, no había ningún proyecto como el nuestro. Siempre que se hablaba de crisis climática se hacía desde la ciencia, desde el activismo, y no había nadie que tratara el tema como una persona humana de a pie a la que le cuesta hacerse el táper todas las semanas y no sabe por qué le tiene que preocupar la subida de la temperatura del planeta.

Lo que hicimos bien creo que fue poner las consecuencias de la crisis climática en cosas de la vida diaria de las personas normales, como nosotras. Decidimos contarlo como nuestras amigas querrían que se lo explicasen, en un entorno más distendido y cotidiano, porque no hay problema que no se resuelva tomándote algo con tus amigas.

P.: Premios Ídolo, Forbes 30 Under 30… ¿esto da subidón, da miedo, o ambas cosas a la vez?

R.: Esto es energía (renovable) para tirar hacia adelante. Es un subidón que nos reconozcan el trabajo y el esfuerzo, pero sobre todo nos encanta poder colarnos en espacios donde la crisis climática no tenía lugar, y así llevar nuestro mensaje a las personas que ocupan estos espacios donde la burbuja verde no termina de llegar. Esto último es lo que más nos importa.

Comunicación

P.: ¿Qué están haciendo mal el periodismo y la ciencia a la hora de comunicar la emergencia climática?

R.: No creemos que estén haciendo algo mal como tal. Simplemente, teniendo el mismo objetivo van con un mensaje distinto y a un tipo de audiencia distinta. Durante mucho tiempo, han sido unos pocos los que han estado hablando de este tema y lo han hecho muy bien, pero ahora necesitamos llegar al máximo número de personas posibles.

A nosotras nos gusta pensar en nuestro proyecto como la primera puerta de entrada al tema climático, que luego te adentra a las demás capas donde se puede explorar en profundidad. Hay muchísima gente creando contenido y generando recursos de muchísimo valor para que cada uno pueda profundizar en el nivel que quiera.

Las dos trabajamos en comunicación y nunca intentaríamos venderle un servicio, un producto o una idea a todo el denominador de personas del planeta con la misma estrategia. Esto funciona de la misma manera: a cada persona le mueve y le preocupa una serie de cosas y tú como comunicador tienes que utilizar tu conocimiento y estrategia para conseguir que el mensaje se adapte a aquello que les importa.

P.: En uno de vuestros últimos vídeos os preguntáis si las renovables son la Taylor Swift del mundo sostenible. ¿A qué os referís?

R.: En este vídeo en concreto utilizamos esta comparativa para expresar que hay veces donde da igual lo que haga una persona, en este caso Taylor Swift, por utilizar una persona conocida, que siempre se le va a criticar o encontrar una pega, como a las energías renovables.

La transición energética tiene un largo camino que recorrer y mucho que mejorar, desde luego, pero debe ocurrir si queremos frenar esta crisis. Y esto es algo que muchos en el sector fósil y aliados quieren evitar, y por eso empujan narrativas que buscan frenar este avance y que, por desgracia, llegan al público general, como el ejemplo que poníamos en el vídeo de que se le echó la culpa del apagón a las renovables.

Y que, bajo nuestra experiencia, da igual el contenido que se saque sobre las renovables, siempre saldrán detractores y críticas. Cosa que está muy bien, como decíamos, hay mucho que mejorar y avanzar, pero nos resulta cuanto menos curioso el nivel de exigencia a las renovables en comparación con los combustibles fósiles, responsables no sólo de la crisis climática si no de la mayoría de muertes en la producción de electricidad . Y, por lo que sea, no salen tantas críticas en sus campañas ni comunicaciones.

Negacionistas

P.: ¿Os tomaríais una cerveza con un negacionista?

R.: Fuera de cámaras puede que ya lo hayamos hecho. Hay mucha gente por ahí suelta, muchos más de los que pensarías al principio, ¡las apps de ligar son sitios siniestros!

Lo que nunca intentaríamos es dar visibilidad al discurso de esta gente, porque normalmente lo que hacen es atender a los intereses de otra con muchísimo más dinero y muchísimo más poder, ya que estas narrativas sólo le sirven para lucrarse más y sacar más rédito de una crisis que literalmente está matando gente.

Consideramos que es muy polémico cuando en platós de televisión sientan al lado de una persona que se ha dedicado toda su vida al estudio de la crisis climática y a luchar contra ella con un opinador profesional de bar. Porque se les pone al mismo nivel, y es un poco bizarro.

La ciencia no es una opinión, hay datos y hechos corroborados de muchísimos años que nos dan unas indicaciones clarísimas, y lo que no podemos hacer es seguir dándole visibilidad a esta gente porque sea divertido. Literalmente es un asunto de vida o muerte al que por ganar audiencia se pone la ciencia y la desinformación al mismo nivel.

P.: ¿Hay algún negacionista al que hayáis convencido, o eso es misión imposible?

R.: Lo primero habría que reflexionar sobre qué entendemos por negacionista. Si nos referimos al típico que saca toda su información en lugares de internet que le dan la razón y piensa que la ciencia está comprada, entonces no. Pero sí hemos llegado a tener un impacto en personas con dudas o que el tema no les importaba demasiado porque nunca se lo habían contado de manera que se relacionase con su día a día y sus preocupaciones.

Como decíamos antes, al final se trata de empatizar con la persona con la que estás hablando, enlazando la crisis climática con aquello con lo que sí puede verse reflejada porque, por desgracia, la crisis climática toca todos los puntos de nuestra vida. A pesar de esto, siempre estará presente el sesgo del mensajero: si la persona a la que estás hablando ya te atribuye un sesgo / juicio, y no se fía de ti, será más reacia a escuchar lo que le digas aunque tengas toda la evidencia del mundo.

P.: ¿Vivís situaciones complicadas, o directamente situaciones de violencia, como consecuencia de vuestros contenidos?

R.: Tampoco muchas. Tenemos la suerte de contar con una comunidad súper fiel a la que le encanta debatir, discutir, y dar su opinión. Por lo que, en general, sí se puede generar algo de debate en los comentarios pero suele resolverse rápido. Las redes pueden ser un campo algo hostil, sobre todo si eres mujer y joven, pero venimos curtidas.

Es curioso, porque incluso hemos tenido más detractores del propio campo de la comunicación climática. Sobre todo al principio, porque había un montón de gente que no estaba de acuerdo en cómo comunicábamos y cómo se llevaba el proyecto. Alegaban que se quedaba en una capa muy poco profunda, los temas los tratábamos muy rápido y por encima.

También te digo: es un poco complicado hacerlo de otra manera creando contenido para redes sociales donde literalmente tiene que durar menos de un minuto, y estás compitiendo contra vídeos de gatitos. El tiempo nos dio un poco la razón, porque creíamos que era una forma genial de llegar a un montón de gente, y funcionó.

Bulos

P.: ¿Cuál es el bulo más grande que os ha tocado desmentir?

R.: Uf, ¡qué pregunta más difícil! Como personas que gastamos mucho tiempo en internet hemos visto de todo. Creemos que uno de los más trending del momento fue lo de que los aviones nos fumigaban. La verdad es que puede ocurrir que darle bola al bulo lo haga más conocido en vez de contrarrestarlo, así que a veces no entramos a no ser que lo veamos muy grave o por todas partes.

P.: Volviendo a la cerveza… al parecer, está en peligro por el cambio climático, así como otros muchos productos que nos encantan y sin los que la vida sería más difícil. ¿En qué otros ejemplos de cosas que no queremos perder sería interesante insistir?

R.: Todo lo que sea alimentación es tremendo: la cerveza, el vino, el aceite, el café, el chocolate… ¡La gente se pone muy nerviosa con lo del chocolate! Como decíamos, la crisis climática es maravillosa y a la vez terrible porque afecta a todo aquello que te puede interesar.

Por ejemplo, un perfil de persona que no tendría nada que ver en principio con nosotras como puede ser tu cuñado José Luis, al que le encanta el jamón, el fútbol e invierte en bolsa.

Le puedes decir que al aumentar las temperaturas va a hacer tanto calor que no habrá bellotas, y se va a quedar sin su jamoncito de Jabugo, que su casa en la playa se va a quedar bajo el nivel del mar, que su equipo de fútbol no puede volver a jugar un torneo porque hace 42 grados a la sombra durante cuatro meses en España, y que sus inversiones han perdido todo el valor porque la inflación y la crisis climática van también de la mano.

P.: ¿Qué tipo de contenidos os funcionan más: los más colapsistas y preocupantes, o aquellos que arrojan algo de luz y de esperanza?

R.: ¡Pues es que hay tantas variables que explican por qué un contenido puede funcionar mejor que otro! Pero desde luego nosotras intentamos hacer un balance entre contenido negativo y positivo, porque las noticias positivas son súper necesarias para tirar hacia adelante y ver que no todo es desolador.

Anécdotas

P.: ¿Qué anécdota relacionada con vuestra actividad como Climabar se os ha quedado grabada por inesperada o surrealista?

R.: Nos sigue Isabel Coixet. Seguimos sin asimilarlo.

Y una vez hablamos con la Reina Letizia, que es, por cierto, súper campechana, y si pudiéramos nos la llevaríamos de vermús porque corta el bacalao que no veas. La tía nos dijo que lo hacíamos muy bien y que éramos unas influencers que le gustaban muchísimo, no como otras que sólo se compran muchos trapitos. Nos quedamos tiesas, literal.

P.: ¿Qué otros perfiles similares a los vuestros recomendaríais?

R.: ¡Hay gente increíble en redes sociales! Pero si nos quedamos con producto nacional, os recomendaríamos: Javier de Hope! Vídeos para el cambio, Carlota Bruna, Diego Ferraz (@ecodiuku), Clara Tomé (@iamcleer), Martina Lubian, Gus y Cristina, Noelia de @lamolokhova y el perfil de redes de Fernando Valladares (@la_salud_de_la_humanidad).

P.: Y, por último, os pongo esta hipótesis: imaginaos que un año, en alguna COP, de pronto va la comunidad internacional y se pone de acuerdo en todo lo que haría falta para empezar a ver la salida a la crisis climática. ¿Qué os tomaríais la noche en la que acaba de firmarse este acuerdo?

R.: Pues hace unos años, la delegación de México dijo que si terminaban las negociaciones y dejaban todos de pelearse, ellos invitaban a tequila. Entonces sinceramente creo que nosotras buscaríamos colarnos en su delegación y nos iríamos con ellos de fiesta.