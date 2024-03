Germán Agulló es el joven CEO y cofundador de GDV Mobility, una empresa que ha crecido exponencialmente en sus primeros tres años y que ya cuenta con la mayor fábrica de Europa en reciclaje/reparación de baterías de litio.

Al habla por WhatsApp con este alicantino que se encuentra en China en el momento de la entrevista, se nota la ilusión por un proyecto que nació y se ha desarrollado junto con Héctor Arana y Óscar Bárcenas, los emprendedores que montaron la empresa, sabiendo ver cómo convertir un problema, el de las baterías de patinetes, bicis y motos, en una oportunidad de negocio.

Germán Agulló, considerado como uno de los jóvenes menores de 30 más talentosos por la revista Forbes, es uno de los fundadores de la plataforma de distribución inteligente de recambios para vehículos eléctricos, una empresa que ya es capaz de recuperar las pilas al 90-95% de su capacidad inicial y extender en un 80% la vida de una batería, mediante un proceso patentado.

Reparar 2.000 baterías al mes

Con su actividad logran evitar que se trituren aproximadamente entre unas 0,6 y 1,2 toneladas de litio al día, un problema ambiental que va a ir creciendo en el futuro y que va a ser prácticamente imparable.

Su plan es ofrecer la recomposición de la pieza en solo 72 horas y lograr una reducción de costes de hasta el 80% de la que era la reparación más cara de este tipo de vehículos.

Actualmente, cuentan con la mayor fábrica de toda Europa en reparación de baterías de litio para vehículos eléctricos, en la que recuperan unas 2.000 baterías al mes y evitan que se destruyan unas 40 toneladas mensuales de este producto.

Germán vive sus 23 años, «como un chaval de mi edad, normal y corriente de Alicante, si no fuera por el tema de los viajes… me he cruzado el mundo entero en un año…».

Se da cuenta de que eso no es lo normal, pero recupera la pregunta respondiendo que vive todo esto con la cabeza fría, comentando que lo importante es «sobre todo tener los pies en la tierra y ser humildes».

Ronda de financiación

Durante la conversación, Germán Agulló no responde al número de empleados que hay actualmente en GDV Mobility «preferimos no decirlo porque estamos en ronda de financiación ahora mismo que estará cerrada dentro de unas semanas».

Nos ofrece una respuesta para no ser descortés: «cada día estamos creciendo más, el año pasado quintuplicamos la plantilla y en este 2024 esperamos duplicarla por la cantidad de contratos que estamos recibiendo».

Nos interesamos por las cifras de 2023 y las previsiones de 2024 y se hace de nuevo un silencio de unos segundos y nos da la repuesta de que «ahora nos pillas en un momento muy delicado con la ronda, prefiero no darlas para no estropear nada…».

OKGREEN: Más de la mitad de los vehículos eléctricos (desde patinetes hasta coches) se tiran a la basura porque no hay una cadena de suministro suficiente para obtener los recambios, incluyendo las baterías eléctricas. ¿Qué es lo que hacéis desde GDV MOBILITY?

Germán Agulló: Estamos centrados en lo que es el área de la posventa, en todo lo que es el vehículo eléctrico. Es decir, se está dando mucha importancia a lo que es el vehículo eléctrico, pero pocas veces nos paramos a pensar en todo lo que hace que se sostenga y que no pase como ha pasado con las motos chinas hace dos años, que por el hecho de no tener posventa, cayó su venta y al final no tuvieron fuerza en Europa.

Al final somos ese soporte por la parte de la distribución del recambio, también para las marcas. Somos la planta más grande de Europa en reparación de baterías en la que conseguimos recuperarlas, que hasta ahora lo que se hacía era tirarlas y cambiarlas por una nueva con el consiguiente impacto medioambiental y económico.

Hemos visto casos de empresas que, facturando 90 millones de euros en serie, se están gastando 8 millones al año sólo en sustituir las baterías. Pues claro, la reparación, aparte de ser más económica, bajamos la facturación a 2 millones ese gasto, la batería que se deja en un 80% de vida.

P.: ¿Tenemos el dato de cuántas baterías se están perdiendo a nivel europeo?

R.: A día de hoy es tan incipiente el mercado que no hay capacidad de poder tener un dato cerrado, pero lo que sí te puedo proporcionar es que en 2030, Europa va a generar 9 millones de toneladas al año de baterías. Y sólo va a haber empresas para gestionar 550.000 toneladas, es decir, no vamos a llegar ni a un 5%.

P.: Con todas esas baterías que no se gestionan, ¿qué ocurre?

R.: Lo primero, hay un mercado negro muy exagerado por el alto coste que existe y no hay ninguna gestión de residuos, lo poco que se está haciendo es exportar y al final todo lo que se hace es que todo se tritura para conseguir sacar algunos materiales como son los plásticos.

Después de eso se importa la materia prima, porque en Europa no hay tecnología a día de hoy para poder separar las materias primas de una batería. En definitiva, todo se está exportando y todo otra vez vuelve a Asia.

Todo esto es un tema geopolítico, porque Europa dice que no quiere exportarlos y Asia lo que quiere es recuperar el litio que vuelve a salir. Para hacerse una idea del mercado, en China se paga tres veces más el residuo que en Europa.

P.: Estamos en un momento básico en cuanto a movilidad eléctrica, y parece que viene un problema muy grande en cuanto a la gestión de baterías.

R.: Si lo trasladamos al consumidor, si analizamos por qué no termina de penetrar el vehículo eléctrico en las ciudades, todo el mundo lo achaca que el problema está la infraestructura de carga… Una vez solventado este problema, porque ya hay tecnología para ello, aparece la pregunta de dónde voy a reparar mi coche eléctrico.

La decisión de venta de un coche eléctrico cae un 54% de las veces por este motivo, porque le van contando que la batería le ha costado 12.000 euros tras esperar un mes, o se está viendo que en el taller de la esquina no hay recambios y lo tengo que desplazar a otra ciudad para que lo arreglen. Es uno de los motivos por los cuales los coches eléctricos no acaban de penetrar en la venta, con los números que estamos viendo en el sector.

P.: Todas estas cifras que estás diciendo, en cierto modo, vemos que hay un problema pero que también es una oportunidad de negocio…

R.: Claro, de ahí nace GDV… Nosotros no nos hemos metido en el sector del vehículo eléctrico porque son palabras mayores… Empezamos con el patinete, de ahí saltamos a la bicicleta y ahora estamos ya trabajando con la moto eléctrica, tanto en la parte de recambios como en la parte de baterías. Ahora mismo, la parte de la moto puede ser el 80% de la facturación.

P.: ¿Cuáles son vuestros principales clientes de GDV?

R.: Tenemos, por un lado, los talleres, a los cuales les distribuimos los recambios, pero, por otro lado, la mayor cuota de mercado viene de la marca.

Trabajamos con ella, porque conseguimos reparar sus baterías, le generamos a la marca un ahorro importante en su cuenta de resultados y luego, aparte, le decimos, oye, si tú tienes cualquier problema, nosotros tenemos una red, para que el taller de la esquina pueda tener el recambio. De esta manera, la marca acaba teniendo la seguridad de que, en cualquier punto de Europa, a 50 o 100 kilómetros tiene una solución.

Ahora mismo estamos trabajando con 1.200 talleres directos, pero si implementamos la cifra de los 200 distribuidores, llegamos casi a 20.000 talleres. La marca se asegura así de que tiene este soporte para el vehículo eléctrico y acaba potenciando la venta del vehículo.

P.: Con lo que no se puede recuperar, ¿qué hacéis con ello?

R.: Para que te hagas una idea, el año pasado, de todo lo que gestionamos, simplemente cedimos el 8%. Es decir conseguimos recuperar el 92%, que hasta la fecha ese 92% iba a ser carne de trituración.

P.: El tema de los residuos de las baterías es un freno de imagen para el sector… ¿Qué otros inconvenientes ves?

R.: La falta de profesionalidad en el sector también afecta, han ocurrido muchos incendios provocados por malas manos que las han tocado y todo eso al final acaba pasando factura.

P.: En estos tres años la evolución que habéis tenido ha sido vertiginosa… ¿Cómo os sentís en este momento?

R.: La verdad es que con más ganas de reto que antes… Cuando empezamos nunca imaginábamos todo esto, porque nuestro objetivo a diez años es lo que somos ahora tres años después.

Estamos en el reto de pasar de ser una pyme a ser una mediana empresa. Estamos en el proceso de profesionalizar el equipo, de estructurar muy bien la compañía y poder pasar a trabajar con compañías más grandes…

La verdad que, supercontentos, porque cada vez aparece un reto nuevo, a todos nos gusta mucho, los inversores que entran también conocen esta transformación, han pasado por ella y nos apoyan mucho.

P.: Y en el futuro os tendréis que enfocar al coche eléctrico…

R.: El problema para esto es el tamaño del mercado, pero yo creo que sí, acabaremos llegando tarde o temprano, aunque creo que aún así tenemos un mercado muy grande que tenemos que solucionar todavía.

P.: Recibís apoyo institucional y económico, tanto de España como de Europa…

R.: Estamos en trámites de Fondos Next para la planta nueva de este año, y en cuanto al apoyo institucional estamos recibiendo mucho apoyo a nivel local y autonómico con el tema de la gestión de residuos. El apoyo siempre lo hemos tenido en Alicante y en Valencia lo estamos teniendo mucho.