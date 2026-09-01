La confesión de Fernando Torres (42 años) sobre su infancia: «Vivía en un piso de Fuenlabrada de 80 metros, ahora tengo una vida diferente»

Fernando Torres, nacido en Fuenlabrada en 1984, es uno de los futbolistas españoles más reconocidos de las últimas décadas. Se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y debutó con el primer equipo con solo 17 años. Tras convertirse en capitán y referente rojiblanco, en 2007 dio el salto al Liverpool, donde se consolidó como uno de los grandes goleadores europeos.

Posteriormente fichó por el Chelsea, con el que conquistó la Liga de Campeones y la Liga Europa. También pasó por el Milan antes de regresar al Atlético de Madrid. Con la selección española disputó 110 partidos y marcó 38 goles. Tras retirarse en Japón, inició una nueva etapa como entrenador en la cantera del Atlético.

«Vivía en un piso de Fuenlabrada de 80 metros, ahora tengo una vida diferente»

Fernando Torres nació en 1984 y creció en el barrio de Parque Granada, en Fuenlabrada, junto a sus padres y sus dos hermanos. Su relación con el fútbol comenzó prácticamente cuando sólo era un niño; con dos años ya daba patadas al balón de su hermano Israel y, cuando tenía cinco, empezó a jugar al fútbol sala.

Después pasó por diferentes equipos de la localidad madrileña hasta que entró en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde comenzó su carrera deportiva. Con el paso del tiempo, su vida dio un giro de 180 grados, pero nunca dejó atrás sus raíces ni renegó de su pasado.

«Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente. Pero la esencia es la misma», explicó Torres. En numerosas entrevistas, el ex delantero ha insistido en la importancia de mantener los pies en el suelo a pesar de haber alcanzado una situación económica y profesional muy diferente a a la de su infancia.

«Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo», aseguró el antiguo jugador del Atlético de Madrid al hablar de aquellos primeros años y de todo lo que significaron para él. Sus amigos también desempeñaron un papel fundamental, y Torres ha recordado en diferentes ocasiones a las personas con las que compartió colegio, fútbol sala y numerosas tardes jugando en las calles de Fuenlabrada.

Asimismo, en «Fernando Torres «El Niño»: Mis mejores momentos viñeta a viñeta», una obra ilustrada que reconstruye su vida desde sus primeros partidos hasta su consagración como icono del Atlético de Madrid, recuerda cómo empezó a descubrir el fútbol junto a su padre en Gastrar, una pequeña aldea gallega donde comenzó a descubrir el fútbol junto a su padre. «Recuerdo que mi padre siempre que podía jugaba conmigo. Especialmente en Gastrar, una pequeña aldea del Concello de Boqueixón en A Coruña donde pasaba las vacaciones con mi familia».

Las mejores frases de Fernando Torres