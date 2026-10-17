Fernando Torres (42 años) sobre su infancia: «He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros en Fuenlabrada y ahora tengo una vida completamente diferente pero soy de un barrio obrero»

Fernando Torres ha recorrido un largo camino desde aquel niño que jugaba al fútbol en las calles de Fuenlabrada hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol español. Su carrera le llevó a vestir las camisetas de clubes como el Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea, además de convertirse en campeón del mundo y de Europa con la selección española.

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos españoles, especialmente entre los jóvenes, cobran especial interés las palabras de Torres sobre el lugar en el que creció. El ahora entrenador del Atlético Madrileño ha recordado en distintas ocasiones que pasó su infancia en un piso humilde del sur de Madrid.

«Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida completamente diferente. Pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero», explicó en una entrevista con El Mundo.

La pasión de Torres por el fútbol

El fútbol apareció muy pronto en la vida de Fernando Torres. Antes de los grandes estadios, los contratos millonarios y los focos, su escenario fueron las calles y pequeños espacios deportivos de Fuenlabrada. Allí creció rodeado de amigos con los que organizaba partidos prácticamente a diario.

Su familia tuvo un papel fundamental en aquellos primeros años. Su madre lo acompañaba a los entrenamientos en transporte público y sus padres realizaron esfuerzos económicos para que pudiera disponer del material necesario para jugar. El fútbol era entonces una pasión infantil que poco a poco empezó a convertirse en un proyecto de vida.

Fernando Torres conserva especialmente buenos recuerdos de aquella etapa. En sus palabras no hay nostalgia por una vida que quisiera recuperar, sino agradecimiento por lo que aquella infancia significó para él.

«Saltando la valla de los colegios para poder jugar en un campito. Llamando a los amigos al telefonillo hasta que hacíamos equipos de cinco…», recordaba al hablar de aquellos años.

Cualquier espacio podía servir para jugar. Incluso los jardines del barrio se convertían en improvisados campos de fútbol, aunque en ocasiones el jardinero acababa quitándoles la pelota porque estaba prohibido utilizar esas zonas para jugar.

Fuenlabrada y los valores que recibió

Para Fernando Torres, aquellos años no solo estuvieron marcados por el fútbol. También fueron determinantes en la formación de su carácter. En una entrevista con el medio local Soy de Fuenla, el exfutbolista resumió lo que aprendió en su ciudad con cuatro palabras: esfuerzo, trabajo, sacrificio y respeto.

«La verdad es que recuerdo una infancia muy feliz. Esfuerzo, trabajo, sacrificio, respeto… Fuenlabrada me ha educado de una manera que, si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo día de los que pasé allí», aseguró.

Esta frase refleja la relación que mantiene con sus raíces. Torres alcanzó posteriormente una posición económica y profesional muy alejada de aquella primera etapa, pero siempre ha defendido que el éxito no debe hacer olvidar el lugar de procedencia.

Las dificultades de los jóvenes

El antiguo delantero también ha hablado de las dificultades a las que se enfrentan las nuevas generaciones. En su opinión, las circunstancias actuales pueden hacer que resulte más complicado mantener la motivación cuando los objetivos parecen cada vez más difíciles de alcanzar.

Sus palabras coinciden con un debate cada vez más presente en España sobre el acceso a la vivienda. El incremento de los precios de compra y alquiler, unido a la dificultad de ahorrar para afrontar una entrada y una hipoteca, ha complicado especialmente el acceso a una vivienda para muchos jóvenes.

Torres conoce bien el contraste entre aquella primera vivienda familiar y la vida que pudo construir posteriormente gracias al fútbol. Pero cuando habla de su pasado, evita presentar su historia únicamente como un relato de superación individual y recuerda la importancia que tuvieron su familia y su entorno.

Del césped a los banquillos

Después de colgar las botas en 2019, Fernando Torres decidió continuar vinculado al fútbol desde una perspectiva diferente. Su siguiente etapa comenzó en la cantera del Atlético de Madrid, donde inició su formación como entrenador.

En el verano de 2024 asumió la dirección del Atlético Madrileño, primer filial rojiblanco. Su trabajo consiste, en buena medida, en acompañar a jóvenes futbolistas en su desarrollo y prepararlos para afrontar el salto al fútbol profesional y, en algunos casos, llegar al primer equipo.

Antes de hacerse cargo del filial, Torres ya había conseguido importantes resultados en las categorías inferiores. Al frente del Juvenil A conquistó dos Ligas y una Copa de Campeones, demostrando que su relación con el Atlético no terminó cuando dejó de ser jugador.

Su presente está ahora ligado a los banquillos, pero sus recuerdos siguen llevándole a Fuenlabrada. A aquel piso de 80 metros cuadrados, a los partidos improvisados y a los amigos con los que compartía tardes enteras detrás de un balón.