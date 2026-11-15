Estos son los alimentos que aceleran el metabolismo y ayudan a quemar más calorías en los hombres

La alimentación no sólo influye en la cantidad de calorías que consumimos, sino también en la energía que nuestro organismo necesita para procesar los alimentos. Es precisamente aquí donde entra en juego la termogénesis, un proceso metabólico que permite al cuerpo gastar energía durante la digestión, la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes. Algunos alimentos y bebidas pueden favorecer ligeramente este mecanismo y contribuir a aumentar el gasto energético diario. El café, el té verde, determinadas especias, las proteínas magras y los alimentos ricos en fibra forman parte de esta lista. Una estrategia nutricional que puede resultar interesante para los hombres que buscan controlar su peso, mejorar su composición corporal y mantener un metabolismo activo.

¿Qué es la termogénesis y cómo influye en el metabolismo?

La termogénesis es el proceso por el que el organismo produce calor y consume energía a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es el llamado efecto térmico de los alimentos, que hace referencia a las calorías que el cuerpo necesita para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes que ingerimos.

No todos los alimentos requieren el mismo esfuerzo digestivo. Las proteínas, por ejemplo, necesitan más energía para ser procesadas que las grasas o los hidratos de carbono. Por eso, incluir alimentos con propiedades termogénicas puede ayudar a incrementar ligeramente el gasto energético.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que su efecto es limitado. Como explica la especialista en nutrición Paula Sáiz de Bustamante, algunos alimentos requieren un mayor gasto energético durante su digestión, pero su impacto sobre el peso corporal suele ser modesto. No existen alimentos capaces de eliminar la grasa por sí solos.

Café y té verde: dos aliados por su contenido en cafeína

Entre las bebidas que más interés despiertan por sus propiedades termogénicas se encuentran el café y el té verde. Ambos contienen compuestos bioactivos que pueden influir en el metabolismo energético.

En el caso del té verde, destacan las catequinas, especialmente la EGCG, además de la cafeína. Diferentes estudios han relacionado estos componentes con un ligero incremento del gasto energético y de la oxidación de las grasas.

El café, por su parte, es una de las fuentes más conocidas de cafeína, una sustancia que puede estimular temporalmente el sistema nervioso y favorecer el gasto energético. Incorporarlo a la rutina puede ser una opción, siempre que se consuma con moderación y sin abusar del azúcar o de otros añadidos.

Mate: la infusión que también puede favorecer la termogénesis

Otra bebida que ha ganado protagonismo es la yerba mate. Su contenido en cafeína y polifenoles antioxidantes ha despertado el interés de los especialistas en nutrición por su posible relación con el metabolismo y el control del peso.

Además de su efecto estimulante, se ha estudiado su influencia sobre determinados marcadores metabólicos y digestivos. Puede consumirse en forma de infusión y convertirse en una alternativa para quienes buscan variar sus bebidas habituales.

Cayena, canela, cúrcuma y jengibre: el poder de las especias

Las especias también tienen cabida en una alimentación orientada a favorecer el gasto energético. La cayena, la canela, la cúrcuma y el jengibre contienen compuestos bioactivos que se han investigado por su posible influencia sobre el metabolismo.

Entre ellos destacan la capsaicina, presente en los pimientos picantes; el cinamaldehído, característico de la canela; y el gingerol, que se encuentra en el jengibre. Algunos estudios apuntan a que estos componentes pueden producir un ligero aumento de la termogénesis.

Una de sus ventajas es que resultan muy fáciles de incorporar a la dieta. Se pueden añadir a cremas de verduras, ensaladas, guisos, tortillas, salsas o infusiones, aportando sabor sin necesidad de recurrir a ingredientes más calóricos.

Proteínas magras: más energía durante la digestión

El pollo, el pescado, los huevos, las legumbres, el tofu y los lácteos naturales son algunos de los alimentos que conviene tener presentes. Las proteínas tienen un efecto térmico superior al de los otros macronutrientes, por lo que el organismo necesita gastar más energía para procesarlas.

Además, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la masa muscular, algo especialmente importante cuando se busca perder grasa sin reducir la musculatura. También contribuyen a prolongar la sensación de saciedad y ayudan a controlar el apetito entre comidas.

Por este motivo, distribuir las proteínas a lo largo del día e incluirlas en el desayuno, la comida y la cena puede ser una buena estrategia nutricional.

Frutas y verduras ricas en fibra para controlar el apetito

La fibra es otro de los elementos importantes en una dieta enfocada al control del peso. Su consumo favorece la saciedad, contribuye al funcionamiento intestinal y ayuda a regular la respuesta de la glucosa después de las comidas.

Entre las frutas recomendadas destacan la piña, la papaya, el pomelo, los frutos rojos, la manzana y la pera. La piña y la papaya aportan agua y fibra, mientras que las fresas, los arándanos y las frambuesas destacan por su contenido en fibra y polifenoles. La manzana y la pera, por su parte, contienen pectina, un tipo de fibra soluble que contribuye a aumentar la sensación de saciedad.