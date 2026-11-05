Los expertos en alimentos lo confirman: esta es la hortaliza con más plaguicidas detectados, según un informe

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Las frutas y verduras son esenciales para una alimentación equilibrada, pero muchas personas se preguntan si los residuos de pesticidas que pueden quedar en ellas suponen un riesgo. Entre ellas, la hortaliza con más plaguicidas detectados. La organización estadounidense Environmental Working Group (EWG) publica cada año una lista conocida como «Los Doce Sucios», que identifica los productos agrícolas con mayor presencia de residuos en las muestras analizadas.

En su edición de 2026 aparecen espinacas en primer lugar como aquel alimento con más plaguicidas detectados. También las fresas, uvas y otras frutas y verduras habituales. La clasificación sirve como referencia para conocer los resultados de sus pruebas, aunque no debe interpretarse como una lista de alimentos que haya que dejar de consumir. La guía de este año estudia 47 productos y se basa en datos de controles del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Según EWG, el análisis de 2026 examinó 54.344 muestras y detectó residuos de pesticidas y sus productos de degradación en distintas frutas y verduras.

La hortaliza con más plaguicidas detectados

La organización tiene en cuenta la cantidad y variedad de residuos, así como su toxicidad estimada. No obstante, sus resultados describen muestras del mercado estadounidense y no equivalen directamente a una evaluación del riesgo para quienes compran alimentos en España.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) analiza datos de vigilancia en la Unión Europea y concluye que el riesgo para la salud derivado de los residuos en los alimentos controlados es bajo. Por tanto, conviene leer ambas perspectivas y mantener el consumo de vegetales, aplicando medidas sencillas de higiene.

Las doce frutas y verduras con más pesticidas

La lista de 2026 está encabezada por las espinacas, seguidas de la col rizada, la berza y las hojas de mostaza. En tercer lugar, figuran las fresas. Después aparecen uvas, nectarinas, melocotones, cerezas, manzanas, moras, peras, patatas y arándanos.

El orden responde al método de clasificación de EWG, que combina varios indicadores sobre residuos detectados. No significa que todos los ejemplares contengan los mismos compuestos ni que cada pieza presente necesariamente restos por encima de los límites legales.

Espinacas y verduras de hoja

Las espinacas ocupan el primer puesto porque EWG les atribuye la mayor cantidad de residuos por peso entre los productos evaluados. En segundo lugar, agrupa col rizada, berza y hojas de mostaza; la organización señala que más de la mitad de las muestras de col rizada presentaron un pesticida que considera motivo de preocupación.

Estos resultados no permiten concluir que todas las verduras de hoja estén contaminadas de la misma manera, ya que los residuos dependen del cultivo, el tratamiento y la muestra analizada.

Fresas, uvas y frutas de hueso

Las fresas ocupan el tercer puesto y las uvas, el cuarto. Les siguen las nectarinas y los melocotones, mientras que las cerezas aparecen en séptima posición. La lista refleja que pueden detectarse distintos pesticidas en estos productos, pero la presencia de residuos no indica automáticamente que se haya superado un límite de seguridad.

EWG también incluye las manzanas, en octavo lugar, y las moras, en noveno. Estas últimas entraron en la clasificación después de que las autoridades estadounidenses comenzaran a analizarlas en 2023.

Peras, patatas y arándanos completan la lista

Las peras ocupan el décimo puesto, seguidas de las patatas y los arándanos. EWG destaca la presencia de residuos de varios pesticidas en las muestras de arándanos y señala que el inhibidor de brotes clorprofam apareció en la mayoría de las muestras de patata analizadas.

La clasificación se basa en datos de Estados Unidos, por lo que no debe trasladarse sin matices a los productos vendidos en otros países.

Qué significa realmente encontrar residuos

La EFSA explica que la Unión Europea realiza controles para comprobar que los alimentos cumplen los límites máximos de residuos establecidos legalmente. En su informe más reciente, publicado en 2026 con datos de 2024, el riesgo estimado para la salud se mantuvo bajo.

La detección de uno o varios pesticidas no implica por sí sola que un alimento sea peligroso: es necesario valorar qué sustancia aparece, en qué cantidad y si se superan los límites aplicables.

Cómo reducir la exposición a los plaguicidas sin dejar de comer vegetales

Antes de consumir frutas y verduras, conviene lavarlas bajo el grifo y frotar suavemente la superficie cuando corresponda. También es útil retirar las partes dañadas y lavarse las manos y los utensilios. No se recomienda utilizar jabón ni detergentes domésticos sobre los alimentos. Pelar algunas frutas puede reducir ciertos residuos, aunque también elimina parte de la fibra y otros nutrientes que se concentran en la piel.

La clasificación no sustituye las evaluaciones oficiales. Señala tendencias dentro de una muestra concreta; para conocer la seguridad de un producto en España, importa la vigilancia local en cada caso y el cumplimiento de la normativa europea vigente.

La conclusión principal es que la lista de EWG puede despertar interés por cómo se producen los alimentos, pero no debería llevar a evitar frutas y verduras.