Fernando Torres (42 años) confiesa su reciente pasión por el estoicismo: «Mi profesor de filosofía de la ESO me marcó»

La lejanía de los focos de la primera línea del fútbol permite a los antes actores principales reflexionar con perspectiva sobre otros aspectos de la vida. Fernando Torres vivió una carrera futbolística con momentos de todo tipo. Después de despuntar en un Atlético de Madrid que tocaba el ‘infierno’ de la Segunda División, el delantero nacido en Fuenlabrada dio el salto al Liverpool, donde se convirtió en estrella de la Premier League y la selección española. En 2008, El Niño inició un ciclo de éxitos que se extiende hasta nuestros días con su gol en la final de la Eurocopa 2008 ante Alemania.

Pese a tocar la gloria futbolística con los dedos en la primera mitad de su carrera, Fernando Torres ha vivido altibajos de todo tipo durante una vida ligada al fútbol. Las lesiones le obligaron a forzar para disputar el Mundial de Sudáfrica -una decisión de la que ha confesado en diversas ocasiones que no se arrepiente- y le mermaron en la recta final. En su regreso al Atlético de Madrid, se quedó a las puertas de conquistar la Champions con el equipo de sus amores; cayendo ante el Real Madrid en la final de 2015 y las semifinales de la siguiente edición.

Torres no se ha desligado del club rojiblanco tras su retirada en 2019. El ex futbolista ha ascendido en la jerarquía de la cantera colchonera hasta el banquillo del filial, destacando anteriormente su labor al frente del Juvenil A. A sus 42 años, El Niño desprende pasión como técnico, a la que ahora suma una reciente pasión por la filosofía estoica y sus clásicos que ha reconocido recientemente. Sin embargo, la primera persona en inculcar la semilla de la filosofía en un joven Fernando Torres lo hizo muchos años atrás. «La primera persona que me marcó fue Antonio, mi profesor de Filosofía en la ESO», ha confesado el ex delantero.

Un pensamiento aplicable al oficio de entrenador

Aquel docente predijo el futuro del entonces canterano del Atlético de Madrid. «Sé que no te gusta esta asignatura, pero llegará un momento en el que la aprecies», ha revelado Torres que le dijo su profesor durante una charla. Ahora, el de Fuenlabrada ha reconocidos su nueva pasión por la filosofía. «Hace no demasiado tiempo, he empezado a leer sobre filosofía, a estudiar a los estoicos», ha desvelado el entrenador del Atlético Madrileño en una entrevista con El Mundo.

Marco Aurelio, Séneca o Epicteto son algunos de los más reconocidos autores vinculados al pensamiento estoico. La base del estoicismo se centra en enfocarse sólo en aquello que depende de uno mismo y a acatar con serenidad todo lo que escape de tu control. Una filosofía de vida ideal para adaptarse al oficio de entrenador, cuyo futuro en muchas ocasiones depende de acciones puntuales durante un partido que determinan el éxito o el fracaso del trabajo diario. Además, también es aplicable en las enseñanzas a los pupilos de Fernando Torres en el Atlético Madrileño, a cuya juventud e ímpetu debe amoldarse el técnico para lograr sus objetivos al frente del filial.