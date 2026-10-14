La importante reflexión de Fernando Torres sobre su infancia: «He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros»

Fernando Torres ha logrado prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar. Se ha puesto la camiseta de algunos de los clubes más importantes de Europa, ganó una Champions League y formó parte de la selección española que hizo historia al ganar dos Eurocopas y un Mundial. Su carrera le ha permitido conocer países, vivir experiencias extraordinarias y disfrutar de una situación económica que nada tiene que ver con la de su infancia. Pero cuando le preguntan por aquellos años, Torres no habla de fútbol o de premios, sino que Prefiere acordarse de Fuenlabrada y del piso de 80 metros cuadrados en el que creció, de sus amigos del barrio y de aquellas tardes en las que soñaba con ser futbolista.

El exdelantero del Atlético de Madrid nunca ha escondido sus orígenes. Al contrario, habla de ellos con orgullo y reconoce que buena parte de lo que es hoy se lo debe a su familia y al barrio donde pasó su infancia. En una entrevista concedida a El Mundo, Torres reflexionó precisamente sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde entonces. Ahora puede permitirse todo comodidades, pero insiste en que sigue dando importancia a las mismas cosas. También ha recordado en otras ocasiones los sacrificios de sus padres para que pudiera entrenar y las pequeñas aventuras que vivía con sus amigos cuando salían a jugar al fútbol.

La reflexión de Fernando Torres sobre su infancia en Fuenlabrada

«Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida completamente diferente. Pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero». Con estas palabras, Torres explicaba cómo lleva el hecho de haber pasado de una familia trabajadora a convertirse en uno de los futbolistas españoles más conocidos.

Su infancia transcurrió en Fuenlabrada, cuando jugar al fútbol no requería demasiado más que reunir a unos cuantos amigos. Lo complicado, muchas veces, era encontrar dónde hacerlo y se buscaban la vida «saltando la valla de los colegios para poder jugar en un campito. Llamando a los amigos al telefonillo hasta que hacíamos equipos de cinco…», contaba al recordar aquellas tardes. También se acordaba de las veces que el jardinero les quitaba la pelota por jugar en lugares donde no estaba permitido.

Y en casa hicieron lo posible para ayudarle a cumplor su sueño. Su madre lo acompañaba a los entrenamientos en transporte público y sus padres se ocupaban de que no le faltaran las botas y el material que necesitaba. No siempre resultaba sencillo compaginar los desplazamientos con las obligaciones familiares, pero estuvieron a su lado desde el principio.

Fernando Torres no cambiaría su infancia por nada

A pesar de todo lo que ha conseguido, Torres tiene claro que no cambiaría los años que pasó en Fuenlabrada. No se trata únicamente de recordar los partidos con sus amigos. También habla de la educación que recibió, de su familia y de una forma de vivir que, según asegura, le ayudó a afrontar lo que vino después.

En una entrevista con Soy de Fuenla, el exfutbolista explicó lo que significó para él crecer allí. «La verdad es que recuerdo una infancia muy feliz. Esfuerzo, trabajo, sacrificio, respeto… Fuenlabrada me ha educado de una manera que, si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo día de los que pasé allí», afirmó añadiendo además una reflexión sobre el esfuerzo que ha supuesto para él alcanzar su meta y como «hoy en día es muy fácil rendirse porque las cosas son muy complicadas».

Torres debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid en 2001, con apenas 17 años. En poco tiempo pasó de ser una de las grandes promesas de la cantera a convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Más adelante fichó por el Liverpool, jugó en el Chelsea y conquistó títulos que marcaron una época en el fútbol español. Cuando se retiró en 2019, no quiso alejarse de los terrenos de juego. Regresó al Atlético de Madrid para trabajar en las categorías inferiores y, durante su etapa al frente del Juvenil A, consiguió dos Ligas y una Copa de Campeones. En 2024 dio otro paso en su carrera como entrenador al hacerse cargo del Atlético Madrileño, el primer filial rojiblanco.

Hoy tiene delante a jóvenes que sueñan con vivir lo mismo que él vivió. Algunos llegarán al primer equipo y otros tendrán que buscar oportunidades lejos del club. Torres conoce las dos caras del fútbol y sabe que una carrera puede cambiar en muy poco tiempo. Quizá por eso sigue hablando tanto de su infancia. Porque, por muchos estadios que haya pisado y por muchos títulos que haya ganado, no olvida sus origenes en aquel piso de Fuenlabrada de 80 metros cuadrados.