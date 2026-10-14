Julián Álvarez da un paso hacia la amnistía: «Es cuestión de tiempo; está trabajando como el que más»

«Con el 19, Julián Álvarez», dijo el speaker por megafonía y el Metropolitano se volvió a pronunciar. De nuevo pitos y algún que otro insulto camuflado con silbidos. Aunque hubo menos que en anteriores reencuentros. Más liviano que en otras ocasiones. Bien sea por la Champions, competición que deja todo en un segundo plano para el aficionado colchonero, o bien sea porque se acercan posturas.

Sea el motivo que sea, al argentino se le silbó menos. Y el correr del partido fue minimizando los decibelios e incluso recibió apoyo en momentos concretos. Como cuando su disparo se estrelló con el poste, el estadio arengó para que siguiera insistiendo. Claro, el beneficio del Atlético está por encima de la animadversión. Durante el partido recibió tímidos aplausos, pero volvió a recibir una sonora pitada cuando fue sustituido.

El calendario rema a favor de obra, pues el del Manchester apenas fue el tercer careo entre Julián Álvarez y el Metropolitano. El Atlético ha llegado a hilvanar cuatro partidos seguidos a domicilio y Julián estuvo lesionado en dos de los cinco encuentros en el Metropolitano. Lo que se ha traducido en solo tres reencuentros entre jugador y afición.

Ante Villarreal, que dejó la imagen del delantero marchándose en solitario por el túnel de vestuarios mientras sus compañeros agradecían el apoyo a la grada, en el pasado derbi y este martes contra el Manchester United. Tercer careo desde que este manifestara, en pleno Mundial, su intención de abandonar el club para cumplir su «sueño». En el Metropolitano destilan optimismo con el indulto a Julián. «Trabaja como el que más, es cuestión de tiempo», dicen.

Pablo Barrios también lo cree así. «Creo que se está encontrando poco a poco. Hoy ha tenido mala suerte con el poste y no ha podido ser, pero queremos que nos ayude muchísimo», dijo. Simeone echó un capote al vínculo entre afición y jugador. «La afición va relacionada a lo que el futbolista da, quiere ver lo mejor de cada uno y Julián se lo está dando. Contra el Alavés hizo una buena segunda parte, hoy pudo marcar y está más cerca de lo que todo aficionado del Atlético quiere ver porque le necesitamos».

Todavía en búsqueda del gol, lleva 168 días sin marcar con el Atlético, Julián Álvarez trabaja para ser amnistiado. Al paso sobre el terreno de juego, donde ya no queda rastro alguno de aquel delantero insulso de las primeras jornadas, le sigue otro sin balón. Julián está decidido a cambiar de representante y poner fin a su relación con Fernando Hidalgo. «Sus razones tendrá», dijo Enrique Cerezo sobre el cambio de un representante que jugó de manera desleal durante el pasado verano