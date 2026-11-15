Colin Farrell, actor irlandés, se sincera sobre España y confiesa qué ciudad le ha conquistado por su belleza y cultura: «Me pareció un lugar bellísimo y culturalmente muy rico»

El actor Colin Farrell tiene ya 50 años y sigue en plena forma como cuando empezó su carrera en el mundo del cine. Con más 55 películas a sus espaldas entre las que destacan por su interpretaciones en las cintas Última llamada (2002), Minority Report (2002), Escondidos en Brujas (2008), Batman (2022) o Almas en pena de Inisherin (2022). En la actualidad el actor está triunfando desde 2024 con la serie Sugar en Apple TV+ en la que da vida a un elegante investigador privado que vive en Los Ángeles especializado en encontrar personas desaparecidas. Una serie de la cual ya están disponibles en la plataforma de streaming dos temporadas y en la que la acción se desarrolla en la ciudad de los Ángeles que el actor ha explicado en una entrevista en Fotogramas que es un lugar que tiene muchas facetas: «Es enormemente multicultural. Si quieres ser surfista, puedes ser surfista. Economista, músico de rock, artista, grafitero. Hay grafitis preciosos. Es una ciudad llena de color. La comida es increíble».

En esa misma entrevista le preguntaron al actor irlandés sobre cuál sería la ciudad española que él escogería para situar la serie Sugar y el actor confensó que no conoce España lo suficiente: «Diré que estuve en el Festival de Cine de San Sebastián y, aunque es difícil hacerse una idea real de un lugar durante un festival de cine, porque todo es muy caótico (y ese caos también forma parte de la diversión, por supuesto), me pareció un lugar bellísimo y culturalmente muy rico. Así que me quedaré con esa porque es el lugar de España que mejor conozco, aunque no fuera precisamente durante el festival. Aunque a Sugar le encanta el cine, así que probablemente un festival de cine sería el momento ideal para que hiciera una visita allí».

La serie Sugar y el actor Colin Farrell

Esta serie de misterio se convirtió en 2024 en una de las sorpresas de la plataforma Apple TV+. Una original ficción protagonizada y producida por Colin Farrell de la que se pueden encontrar en la plataforma de streaming dos temporadas de ocho episodios cada una. Uno de sus puntos fuertes es que intentar emular las historias clásicas de detectives privados de Hollywood y sorprende por un estilo visual muy especial. Una serie que ha contado con un equipo de cinco directores: en la primera temporada con el conocido cineasta brasileño Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) y Adam Arkin y en la segunda entrega con Michael Morris, Amat Escalante y Adam Bernstein.

El protagonista de esta serie es John Sugar, que como ya hemos explicado, es un elegante investigador privado que vive y trabaja en Los Ángeles y que está especializado en encontrar a personas desaparecidas. Aunque es un hombre que en principio parece frío y distante, destaca por su amabilidad y su empatía con los clientes.

En la primera temporada que se estrenó en 2024 en Apple TV+ este investigador privado es contratado por el legendario productor de cine Jonathan Siegel para encontrar a su nieta Olivia que ha desaparecido. Cuando va avanzado la investigación, el investigador descubre una serie de secretos familiares que oculta la familia y una red de corrupción a su alrededor que todos intentar ocultar.

En la segunda temporada de la serie Sugar que se ha estrenado en octubre de este año el investigador privado tendrá que retomar su vida en Los Ángeles después de esa época tan complicada y también tiene que buscar a su propia hermana desaparecida. El detective descubrirá esta vez una peligrosa y compleja conspiración relacionada con un boxeador local.

La carrera como actor de Colin Farrell

El conocido actor nació en la localidad irlandesa de Castleknock el 31 de mayo de 1976 y sus primeros pinitos como actor los hizo en Ballykissangel, la serie dramática de la BBC en 1998. En el mundo del cine debutó con el drama The War Zone en 1999 y su primer éxito lo obtuvo en la película de ciencia ficción de Steven Spielberg Minority Report en 2002.

En la primera década de los 2000 triunfó con sus papeles en películas como Daredevil (2002), Alexander (2004), Miami Vice de Michael Mann (2006) y El sueño de Cassandra de Woody Allen (2007). Otro de sus grandes éxitos en la década siguiente fue su interpretación en la película Escondidos en Brujas en 2008 por la que obtuvo un Globo de oro por su interpretación.

Entre sus últimos trabajos como actor están sus papeles en las películas El sueño de Walt (2013), Viudas (2018), Batman (2022) o Almas en pena de Inisherin (2022) con los que ha triunfado en la gran pantalla. Seguiremos muy atentos a la carrera de este actor y a la serie Sugar con la que ha sorprendido a todos sus seguidores.