Los expertos en peluquería coinciden en la técnica para conseguir una melena con más volumen: " Necesitamos secar el pelo en sentido contrario de cómo crece naturalmente"

Hay personas que tienen el cabello fino, lacio o con poca densidad y que desean conseguir una melena con más cuerpo y movimiento. En estos casos, el peinado puede convertirse en todo un reto, ya que el pelo tiende a quedarse pegado a la cabeza, pierde rápidamente su forma o presenta un aspecto demasiado lacio. Hay una técnica para conseguir una melena con más volumen.

Aprender a secar correctamente el cabello es uno de los primeros pasos para conseguir una melena más abundante y favorecedora. Según Vogue Arabia, la densidad describe cuántos cabellos crecen en un área del cuero cabelludo, mientras que el volumen es el espacio que ocupa el cabello. Por ello, la técnica que utilizamos con el secador puede cambiar por completo el aspecto del cabello. La dirección del aire, la posición de la cabeza, el tipo de cepillo y los productos que aplicamos antes del secado son factores que influyen directamente en el resultado.

La técnica para conseguir una melena con más volumen

Un buen secado permite levantar las raíces, aportar movimiento a los largos y conseguir que el pelo parezca visualmente más abundante. Además, no es necesario tener una gran habilidad para conseguirlo: basta con conocer algunos trucos y dedicar unos minutos a trabajar correctamente cada sección de la melena.

Tanto si tenemos el cabello fino como si es lacio y sin demasiado cuerpo, existen diferentes técnicas para conseguir volumen de forma natural y mantenerlo durante más tiempo.

Secar el pelo con la cabeza hacia abajo

Uno de los trucos más sencillos para conseguir volumen es secar el cabello con la cabeza inclinada hacia abajo. Esta posición permite despegar las raíces del cuero cabelludo y conseguir que el pelo adquiera más cuerpo desde el nacimiento.

Para hacerlo correctamente, primero debemos retirar el exceso de humedad con una toalla, sin frotar. Después, inclinamos la cabeza hacia delante y dirigimos el aire del secador hacia las raíces, moviendo suavemente los dedos para separar los mechones.

El peluquero Gabriel Samra explica que es fundamental el movimiento con los dedos en forma de “S” y en sentido contrario. Cuando el cabello esté prácticamente seco, volvemos a colocar la cabeza en su posición habitual y terminamos de moldear el peinado.

Utilizar el cepillo redondo para levantar las raíces

El cepillo redondo es uno de los mejores aliados para conseguir una melena con volumen. Permite trabajar las raíces, moldear las puntas y aportar movimiento al conjunto del cabello.

Lo ideal es elegir un cepillo de diámetro medio o grande, dependiendo del largo de la melena. Debemos separar el cabello en mechones, colocar el cepillo debajo de las raíces y dirigir el aire caliente hacia esa zona mientras elevamos ligeramente el pelo.

Apostar por el brushing para conseguir movimiento

El brushing es una técnica clásica de peluquería que permite conseguir una melena con cuerpo, movimiento y un acabado más trabajado.

Para realizarlo, dividimos el cabello en varias secciones y trabajamos cada mechón con un cepillo redondo y el secador. Es importante levantar ligeramente las raíces y deslizar el cepillo hacia las puntas, moldeando cada sección según el resultado que deseamos conseguir.

Para terminar, podemos aplicar aire frío durante unos segundos. Esto ayuda a enfriar el cabello una vez moldeado y a mantener la forma del peinado.

Utilizar el difusor para aportar volumen

Aunque el difusor suele asociarse al cabello rizado u ondulado, también puede ser útil para aportar cuerpo a determinados tipos de melena.

Su diseño distribuye el aire de manera más suave y permite trabajar las raíces sin deshacer demasiado la textura natural del cabello.

Para conseguir volumen, podemos colocar el difusor cerca de las raíces y realizar movimientos suaves, utilizando una temperatura y velocidad moderadas. Es especialmente recomendable para cabellos ondulados que buscan potenciar su forma natural.

Consejos para conseguir más volumen

No aplicar demasiado acondicionador en las raíces. Puede apelmazar el cabello y hacer que pierda volumen.

Utilizar productos específicos para dar cuerpo. Las espumas voluminizadoras y los sprays de raíces ayudan a levantar el cabello.

Retirar bien la humedad antes de utilizar el secador. Trabajar sobre el pelo excesivamente mojado alarga el proceso de secado.

Evitar los productos demasiado pesados. Los aceites y las cremas densas pueden restar movimiento, especialmente en cabellos finos.

No utilizar temperaturas excesivamente altas. El calor moderado permite moldear el cabello sin someterlo a una exposición innecesaria.

Errores a evitar al secar el pelo para conseguir volumen

Uno de los errores más habituales es utilizar demasiado producto, especialmente cuando tenemos el cabello fino. El exceso de espuma, sérum o acondicionador puede conseguir el efecto contrario y dejar la melena sin movimiento.

También es importante evitar secar siempre las raíces en la misma dirección y utilizar cepillos demasiado pequeños si buscamos un volumen natural.

Conviene no acabar el peinado antes de que el cabello esté completamente seco, ya que la humedad restante puede hacer que pierda rápidamente la forma y el cuerpo que hemos conseguido.