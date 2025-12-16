Los expertos piden que tires la funda del móvil inmediatamente y tiene sentido

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión más de nosotros mismos, lo cual ha dado lugar una creciente la obsesión por protegerlos contra golpes y arañazos. En este contexto, la funda del móvil se ha convertido en uno de los accesorios más vendidos a nivel global, pero no todos están de acuerdo con su uso. El periodista especializado en tecnología Thomas Germain y un grupo de colaboradores decidieron dejar sus teléfonos sin funda durante 30 días para documentar los resultados, que se publicaron en la BBC.

Los hallazgos fueron reveladores: no sólo descubrieron que los teléfonos modernos son extremadamente resistentes, sino que además prescindir de la funda aporta beneficios que van más allá de la estética. Según Germain, el uso de fundas podría considerarse un accesorio del pasado, innecesario para los smartphones actuales.

¿Realmente la funda del móvil es necesaria?

Una de las principales razones por las que los teléfonos modernos pueden prescindir de la funda es la durabilidad de los materiales. Los fabricantes invierten sumas millonarias en desarrollar terminales que soporten golpes, caídas y arañazos. Dos de las tecnologías más destacadas en este aspecto son el Gorilla Glass de Corning y el Ceramic Shield de Apple.

El Gorilla Glass es un vidrio diseñado para resistir impactos y reducir la aparición de arañazos superficiales. Por su parte, el Ceramic Shield combina cristales nanocerámicos con vidrio convencional, aumentando notablemente la resistencia a los golpes y caídas.

Sin embargo, Lori Hamilton, directora de tecnología de Corning para Gorilla Glass, hace una aclaración: «no usamos el término irrompible. Siempre hay situaciones en las que se produce un defecto profundo o la flexión adecuada que puede romper el vidrio. Después de todo, los teléfonos son una inversión. Yo no uso un protector de pantalla, pero sí uso una funda».

Por su parte, el experto Rich Fisco, responsable de pruebas electrónicas en Consumer Reports, asegura que la resistencia de los smartphones ha mejorado de manera notable en los últimos años. Mientras que en generaciones anteriores aproximadamente un tercio de los dispositivos no superaba las pruebas de caída sobre superficies duras, hoy ese porcentaje se ha reducido de manera significativa.

Beneficios

Más allá de la resistencia de los materiales, dejar el teléfono sin funda aporta varias ventajas que muchos usuarios desconocen. Una de ellas es la ergonomía: los fabricantes diseñan los terminales pensando en la experiencia del usuario, desde la comodidad al sostenerlos hasta la sensación de calidad en la mano. Al añadir una funda, se altera esta percepción, incrementando el volumen y modificando la estética original del dispositivo.

Otro factor relevante es el sobrecalentamiento. Los dispositivos electrónicos disipan calor a través de su chasis; al cubrirlos con fundas, especialmente de materiales gruesos o impermeables, se impide la ventilación natural. Esto puede afectar el rendimiento del procesador y la duración de la batería a largo plazo.

Datos de The NPD Group revelan que aproximadamente una de cada cuatro personas ya utiliza su móvil sin funda.

El cambio de prioridades en los usuarios

Otro elemento que influye es la frecuencia de renovación de los dispositivos. Cada vez más usuarios optan por cambiar de teléfono anualmente, buscando las últimas innovaciones del mercado. Para este perfil de consumidor, mantener el dispositivo en perfectas condiciones durante años no es prioritario; el valor reside en disfrutar de la tecnología más reciente.

Yousef Ali, director ejecutivo de Blast Radio, comenta su visión sobre los teléfonos sin funda: «estás diciendo «puedo permitirme reemplazar esto», pero no se trata de apariencias. Yo era un usuario sin funda incluso antes de mi primera startup. Para mí, no tiene sentido cubrir un dispositivo de lujo de 1.000 dólares conocido por su diseño con una funda de 30 euros».

El experimento de Thomas Germain y los análisis de expertos como Rich Fisco muestran que las fundas protectoras podrían ser innecesarias para los smartphones modernos, al menos desde un punto de vista de resistencia y funcionalidad. Aunque la decisión de dejar de usar funda no es universal, está claro que un número creciente de usuarios opta por disfrutar de su dispositivo tal y como fue diseñado, confiando en su robustez y en su capacidad para resistir el desgaste diario.

Asimismo, cada vez hay más usuarios que utilizan fundas minimalistas, las cuales protegen lo esencial del teléfono sin añadir volumen ni modificar su diseño original. Estas fundas finas y ligeras permiten mantener la estética del dispositivo, mejoran la ergonomía y ofrecen cierta protección contra golpes y arañazos. Muchas de estas fundas están fabricadas con materiales innovadores, como policarbonato flexible o silicona reforzada, que combinan resistencia y ligereza.

En definitiva, las tendencias actuales en la protección de teléfonos reflejan un equilibrio entre seguridad, estilo y funcionalidad. Desde fundas minimalistas hasta la opción de usar el teléfono sin funda, los usuarios tienen más libertad que nunca para elegir cómo proteger su inversión tecnológica.