La reflexión de Mourinho sobre Carlos Espí, héroe del Real Madrid en Elche: «Jugar con los dos juntos…»

Carlos Espí volvió a rescatar al Real Madrid en el partido contra el Elche, en el que el delantero anotó en el descuento el gol de la victoria. Un tanto que vuelve a valer tres puntos, como ya sucedió en el primer duelo de la competición contra el Espanyol. José Mourinho elogió al joven delantero en la rueda de prensa posterior a un partido que deja al conjunto blanco con los mismos puntos que el Barcelona, que juega este miércoles contra el Racing en el Camp Nou.

El Real Madrid volvió a sufrir para sacar un partido adelante fuera de casa después de complicarse la vida ante el Elche tras marcharse al descanso 0-2 en el marcador. Los goles de Arda Güler y Mbappé hicieron augurar una victoria sencilla del conjunto blanco, pero una mala segunda parte desembocó en el empate (2-2) del conjunto ilicitano. Finalmente, Carlos Espí salvó al Real Madrid con un gol en el último minuto que vale oro en la lucha por la Liga.

Carlos Espí rescata al Real Madrid en Elche

Como ya hiciera el día del Espanyol, Carlos Espí aprovechó un buen balón dentro del área de Mbappé para marcar a placer el tanto de la victoria del Real Madrid en los últimos instantes del partido ante el Elche. El delantero del Levante volvió a dar dos puntos en el Martínez Valero. En los pocos minutos que ha disputado esta temporada, ya suma los tantos ante Espanyol y Elche, además de uno que le fue anulado, que era el empate en el día del Betis.

«Lo está haciendo bien. Está dando una contribución importante al equipo. Es un chico con gran motivación y que tiene por delante un jugador que no es un jugador normal», dijo José Mourinho cuando fue cuestionado por Carlos Espí y en rueda de prensa. El entrenador portugués también hizo referencia a un Kylian Mbappé que es el delantero titular indiscutible del equipo.

«Jugar con los dos juntos no es fácil porque después no tenemos jugadores por bandas que sean típicos de 4-4-2 y el equipo pierde equilibrio. Con los cambios que he hecho al final, pues yo arriesgo todo. Hemos ganado, hemos podido perder, pero hay que hacerlo porque el empate no sirve», dijo José Mourinho en rueda de prensa sobre las opciones de que Carlos Espí y Kylian Mbappé puedan compartir delantera en un futuro en el Real Madrid.