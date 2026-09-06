De la Fuente prepara la llamada de Carlos Espí

Carlos Espí está muy cerca de recibir la llamada de la selección española absoluta. El delantero del Real Madrid es muy del gusto de Luis de la Fuente, que lo conoce perfectamente, lleva tiempo siguiendo su evolución y considera que ya está preparado para dar el salto definitivo. Si no sucede nada inesperado, el ariete entrará en la convocatoria para el parón internacional de septiembre.

Espí estuvo mucho más cerca de lo que parece de acudir al Mundial. El atacante apareció en las previsiones del cuerpo técnico y fue uno de los últimos descartes antes de la lista definitiva. De la Fuente terminó apostando por la experiencia de Borja Iglesias, pero nunca perdió de vista a un delantero al que considera diferente y con unas condiciones que escasean en el fútbol español.

Un ‘nueve’ diferente para España

El seleccionador destaca especialmente el poderoso físico de Carlos Espí. Con 1,93 metros de altura, el madridista puede fijar a los centrales, jugar de espaldas y ofrecer una amenaza constante en el juego aéreo. Sin embargo, en la Federación tienen claro que no es únicamente un delantero grande y fuerte. También valoran su calidad técnica, su movilidad y un instinto dentro del área que le permite aparecer allí donde caen las ocasiones.

Su irrupción en el Real Madrid ha confirmado esas sensaciones. Espí ya marcó en su debut contra el Espanyol y estuvo cerca de firmar uno de los goles de la temporada en La Cartuja. Mourinho le dio entrada después del tanto de Troy Parrott y el delantero sólo necesitó cinco minutos para demostrar su instinto. En el minuto 87, Vinicius puso un centro preciso con el exterior y el canterano cazó el envío en el corazón del área con una media chilena antológica, de espaldas a la portería, que dejó sin respuesta a Álvaro Valles.

Los jugadores del Real Madrid celebraron eufóricos el empate, pero Hernández Hernández detuvo la reanudación a instancias del VAR. El fuera de juego semiautomático detectó una posición antirreglamentaria milimétrica de Espí: la bota del delantero se encontraba apenas unos centímetros por delante de Natan. El golazo quedó invalidado y la obra de arte se convirtió en una de las mayores frustraciones de la derrota madridista. La acción, pese a no subir al marcador, confirmó la facilidad del joven delantero para generar peligro incluso disponiendo de muy pocos minutos.

Carlos Espí pide el sitio de Borja Iglesias

La convocatoria de septiembre puede abrir un nuevo debate en la delantera de España. Borja Iglesias fue la apuesta de Luis de la Fuente para el Mundial gracias a su experiencia y a los 14 goles que había firmado con el Celta, pero Espí representa el presente y el futuro. La pasada temporada anotó 11 tantos con el Levante y ahora compite en el Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho.

España necesita un rematador capaz de ofrecer soluciones diferentes cuando los partidos se atascan. Espí puede atacar centros laterales, imponerse en el área, descargar de espaldas y liberar espacios para los extremos. Es un perfil especialmente útil ante rivales que se cierran cerca de su portería y obligan a la selección a buscar otras vías.

Luis de la Fuente no quiere precipitar su crecimiento, pero tampoco pretende ignorar su progresión. Lo conoce, confía en él y ya estuvo a punto de llevárselo al Mundial. Ahora ha llegado el momento de premiarlo. Salvo contratiempo, Carlos Espí estará en la próxima lista de España y tendrá la oportunidad de demostrar que el futuro del ‘9’ nacional ya está aquí.