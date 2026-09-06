Espeluznante codazo a Gabri Valero en el partido del Real Madrid C que se quedó sólo en amarilla

El Real Madrid C empezó el curso jugando en Valdebebas ante el Atlético Albacete, en un partido en el que empataron a cero y en el que lo más destacado fue una acción que pone los pelos de punta. Espeluznante imagen la que dejó el codazo de Javi Navarro a Gabri Valero en la mandíbula. Desentendiéndose en todo momento del balón y levantando el codo con toda la intención, el futbolista del conjunto manchego pudo causar una tragedia en la ciudad deportiva del Real Madrid. La falta fue sancionada sólo con amarilla, pero la gravedad de la acción es de roja clarísima.

Por suerte, Valero pudo seguir jugando. Se recuperó tras ser atendido por los servicios médicos y lo sorprendente es que no sufriera ningún tipo de lesión, porque el golpe fue brutal. Recibió un codazo directo al mentón de tal violencia que cayó al suelo de forma casi fulminante.

‼️ ¡El codazo del que habla toda España! 😶 Brutal golpe a Gabri Valero, jugador del Real Madrid C, de un jugador del Atlético Albacete. ¡Nos vemos a las 12 de la noche en Cuatro! pic.twitter.com/3qWDeWUPMH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2026

En RMTV, donde se emitía el partido, no daban crédito a lo que veían. «Se le ha ido la pinza», señalaban de primeras. «No es normal que un chico haga esto porque no va a por el balón, va con el codo a por el jugador», afirmaban en la televisión del club blanco, sin estar para nada equivocados. «Esto no es normal, no es fútbol», finalizaban.

La acción sucedió en el minuto 72 y, en ese momento, su entrenador le mandaba al banquillo. Javi Navarro fue sustituido nada más golpear a Gabri Valero y tras esquivar una expulsión que era clarísima. El colegiado le mostró únicamente la amarilla, en lugar de sacarle una más que merecida tarjeta roja.

Valero fue uno de los futbolistas con los que contó Mourinho para la pretemporada, cuando los mundialistas aún no se habían incorporado a los entrenamientos con el resto de la plantilla. De hecho, en el primer partido de entrenamiento que disputaron los blancos, ante el Alcorcón, fue titular junto a Güler, Camavinga o Trent, entre otros.