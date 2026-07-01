El Real Madrid estudia recuperar al C asumiendo la deuda de un descendido

El Real Madrid no da por perdida la categoría del segundo filial. Después del doloroso descenso del Real Madrid C a Tercera Federación, en Valdebebas siguen muy de cerca una posibilidad que se ha abierto en las últimas horas y que podría permitir al equipo recuperar su plaza en Segunda Federación sin necesidad de comprar una licencia deportiva.

La operación pasa por asumir la deuda de alguno de los clubes castigados administrativamente por impagos, una fórmula contemplada por la normativa federativa para cubrir las vacantes que puedan producirse.

El club blanco quiere dejar claro que no se trata de comprar una plaza, algo que no está permitido, sino de acogerse al procedimiento establecido por la Real Federación Española de Fútbol. En este caso, los equipos interesados en optar a una de las vacantes deben hacerse cargo de las cantidades pendientes con los futbolistas de los clubes sancionados. Esa es la opción que el Real Madrid estudia con atención.

Los dos casos que han abierto este escenario son el del Tarazona y el del Arenteiro. Ambos descendieron deportivamente de Primera Federación a Segunda Federación al término de la temporada, pero los impagos a sus jugadores provocarán ahora un nuevo descenso administrativo hasta Tercera Federación. Esa circunstancia dejará dos plazas vacantes que deberán ser cubiertas por la RFEF, y el Real Madrid permanece muy atento a los criterios que establezca el organismo federativo para adjudicarlas.

🗒️ Lista de los clubes que no han satisfecho con sus futbolistas el total de los pagos establecidos.https://t.co/aU3hsmkZAH — AFE (@afefutbol) July 1, 2026

En Valdebebas consideran que el Real Madrid C reúne argumentos deportivos para ser uno de los candidatos. El filial blanco perdió la categoría hace apenas unas semanas después de caer en el play-out frente al Estepona. Tras finalizar la fase regular en la decimotercera posición del Grupo V de Segunda Federación con 40 puntos, el equipo dirigido entonces por el cuerpo técnico del segundo filial se jugó la permanencia a doble partido. El empate de la ida en Valdebebas dejó todo abierto, pero el 3-1 encajado en tierras malagueñas certificó un descenso especialmente doloroso para una generación en la que el club tiene depositadas muchas esperanzas.

El Real Madrid considera que le corresponde una plaza

En el Real Madrid consideran que la normativa les sitúa como el club con mejor derecho deportivo para ocupar una posible vacante en Segunda Federación. El reglamento de la RFEF establece que, cuando un equipo pierde la categoría por causas no deportivas —como un descenso administrativo por problemas económicos—, la plaza debe ofrecerse en primer lugar a los equipos descendidos de esa misma división.

Además, entre esos clubes, la prioridad corresponde al que ostente el mejor derecho deportivo. En Valdebebas entienden que el Real Madrid C cumple ese requisito al haber descendido en el play-out por la permanencia, una circunstancia que el artículo 20 del reglamento sitúa por delante de los descensos producidos en la fase regular. Por ello, el club blanco cree que, si finalmente se generan esas vacantes, le correspondería ser el primero en optar a una de ellas.

Ahora, sin alterar el resultado deportivo ni adquirir una plaza, el Real Madrid estudia todas las alternativas que ofrece la normativa para devolver al equipo a Segunda Federación. La decisión final dependerá de los requisitos que establezca la Federación y de si finalmente el club considera viable asumir la deuda pendiente del Tarazona o del Arenteiro para ocupar una de las vacantes que dejarán ambos conjuntos.