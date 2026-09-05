Sergio Martínez debuta con victoria en el Castilla ante la mirada de Mourinho

El Real Madrid Castilla consiguió su primera victoria de la temporada tras imponerse por 2-0 al Juventud Torremolinos en el Alfredo Di Stéfano. Cestero y Pol Fortuny firmaron los goles de un filial madridista que fue creciendo con el paso de los minutos y terminó sumando tres puntos merecidos. Todo ello ante la atenta mirada de José Mourinho, presente en el palco junto a varios miembros de su cuerpo técnico para seguir de cerca a las principales promesas de la cantera y presenciar el debut de Sergio Martínez.

El Castilla salió dispuesto a mandar y disfrutó de una doble oportunidad cuando apenas habían transcurrido dos minutos. Yáñez recuperó el balón en el centro del campo, su disparo fue bloqueado y Javi Cuenca tuvo que intervenir para evitar el gol de Leiva en el rechace. Sin embargo, el Juventud Torremolinos también dejó claro que no había viajado a Madrid como invitado. Mestre sostuvo al filial con una intervención providencial ante Buch, que se había escapado de los centrales y se plantó solo ante el portero.

Cestero llama a la puerta de Mourinho

La igualdad se rompió en el minuto 25. Roberto colocó un balón desde la banda y Cestero apareció desde atrás para marcar con un potente disparo desde la frontal. El asistente levantó inicialmente la bandera por una posible posición antirreglamentaria de Rachad, pero la revisión del FVS demostró que el delantero estaba habilitado por Kaptoum. El árbitro rectificó y concedió un gol que Cestero celebró con rabia bajo la mirada de Mourinho.

El tanto dio tranquilidad al Castilla, que pasó a controlar el encuentro y estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso. Rachad presionó cada salida del conjunto andaluz y volvió a rozar el gol después de aprovechar un error de Grozdanic, aunque Javi Cuenca estuvo rápido para tapar su disparo. El filial se marchó a los vestuarios por delante después de una primera mitad seria y de menos a más.

Sergio Martínez debuta y Pol Fortuny sentencia

La gran novedad llegó al comenzar la segunda parte. Julián López de Lerma retiró precisamente a Cestero y dio entrada a Sergio Martínez. El reciente fichaje procedente del Racing disputó así sus primeros minutos con el Castilla después de viajar a Sevilla con el primer equipo y quedarse sin debutar contra el Betis.

El Juventud Torremolinos adelantó sus líneas y Buch dispuso de dos remates para empatar, pero ninguno encontró la portería. El Castilla resistió sin perder el orden, recuperó el control y terminó cerrando el encuentro por medio de Pol Fortuny. Victoria, portería a cero y primeras señales positivas de un filial que suma cuatro puntos de seis posibles y comienza a carburar bajo la dirección de López de Lerma.