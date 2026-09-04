Mourinho, irónico tras la derrota: «Vi a un jugador del Betis muerto ante mi banquillo y pensaba que venía la ambulancia»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación después de la derrota contra el Betis en el estadio de La Cartuja. El Real Madrid perdonó numerosas ocasiones, se estrelló dos veces contra la madera, Mbappé falló un penalti y vio cómo un golazo de Espí era anulado antes de encajar su primer tropiezo de la temporada.

«No lo he visto con detalle en el vestuario, por lo que no puedo comentar nada», comentó sobre las jugadas polémicas. Sobre si Espí merece más, fue claro: «Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe cómo explicar. Hemos dominado mucho, hemos tenido dos centrales imperiales, muchísimo juego ofensivo y control. Si termina con empate nos vamos frustrados, imaginad con derrota. Espí es un jugador importante para nosotros. Ha hecho su trabajo muy bien. Tiene un gran potencial y siempre irá a mejor. No podría estar más contento por el chico».

Mourinho quiso explicar que no hay intocables: «Es difícil cambiar a Arda porque estaba jugando muy bien. Los jugadores del Betis son más listos que los del Madrid, que son puros. En la primera jugada del partido hay una tarjeta amarilla clara a un jugador que ha golpeado a Valverde, luego otra, pero nos levantamos rápidamente. Ellos son más listos y obviamente, con el apoyo de una afición fantástica, consiguen este tipo de cosas. No sé cómo Arda termina el primer tiempo con una tarjeta amarilla… Le tuve que quitar porque estaba en situación de riesgo».

«El equipo ha estado siempre bien. No he visto datos, pero hemos creado muchísimo. Hemos fallado tres o cuatro ocasiones claras y su portero hizo tres o cuatro paradas impresionantes. Sus cambios fueron para quitar del campo a los jugadores con tarjeta. Es mejor jugar con Trent y Diomande que con Dumfries. El cambio de Valverde por Espí fue…», aseguró.

Además, reconoció que no entendió su amonestación: «No sé por qué vi la amarilla, pero no pasa nada. Me he levantado porque un jugador del Betis parecía que estaba muerto. Sobre la situación del penalti y el fuera de juego, vi a mucha gente frustrada. Yo no lo he visto. Me parece que ha dejado jugar, que es una cosa que me gusta. Sin embargo, el criterio del primer tiempo con las tarjetas amarillas -el Betis sin recibirlas y Arda, que sólo sabe jugar al fútbol, con una- no me ha gustado, pero no voy a hablar del árbitro tras perder. Hoy, con las sensaciones del banquillo, no sé por qué hemos perdido. Colectivamente, el equipo ha jugado muy bien. No tengo que reprochar nada a nadie. Merecimos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar».

«El equipo ha trabajado muchísimo. En el primer minuto, lo que hace Valverde es digno de un capitán del Real Madrid. Pero luego vi a un jugador muerto delante de mi banquillo; pensaba que venía la ambulancia y no vino. Cuando juegas contra un equipo así, es complicado. No tengo nada que reprochar, y en el penalti fallado vamos todos juntos», finalizó.