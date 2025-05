Cesc Fàbregas revela el día que Ancelotti intentó acometer su fichaje: «¿Estás listo para venir conmigo?»

Cesc Fàbregas ha revelado en una entrevista concedida al Corriere dello Sport el día que Carlo Ancelotti intentó acometer su fichaje cuando el técnico italiano era entrenador del Nápoles. «Ancelotti hizo un intento cuando estaba en el Nápoles. Una noche estaba en un restaurante con su esposa y, cuando mi agente lo vio, me dijo: ‘Verás que Carlo te va a preguntar si quieres ir al Nápoles’. Fue lo primero que me dijo al darme la mano: ‘¿Estás listo para venir conmigo?», explicó Cesc.

Asimismo, el actual entrenador del Como italiano y ex jugador del Barcelona también habló sobre dos de los mejores técnicos del mundo que marcaron sin duda su carrera cuando era futbolista. «A Mourinho le debo mucho, lo he dicho muchas veces en entrevistas. ¿Mourinho y Guardiola diferentes? ¿En qué? Quizás en el campo, pero fuera son iguales: obsesionados con la victoria, con una mentalidad ganadora increíble y una gran capacidad para transmitirla al equipo. Antonio es igual que ellos», agregó el ex del Barça.

Eso sí, Cesc afirmó que Arsène Wenger ha sido sin duda el mejor entrenador que ha tenido en su trayectoria como jugador. «Es el mejor que he tenido. Especialmente ahora, en este inicio como entrenador, es una figura importante y muy presente. Incluso ayer me escribió, siempre lo hace después de cada partido», señaló.

Y es que el ex futbolista catalán valoraba mucho cómo Wenger cuidaba a las jóvenes promesas por aquel entonces: «Hay muchas cosas suyas que me he llevado desde entonces. Cómo gestionaba a los jóvenes, lo moderno que era en su lenguaje, hablaba con todos, se quedaba mucho tiempo tras los entrenamientos y valoraba incluso al último del grupo. Siempre tenía todo bajo control y una credibilidad extraordinaria. Estaba adelantado a su tiempo, fue un auténtico visionario», puntualizó Cesc.