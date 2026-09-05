Los chefs coinciden: «Para evitar que la salsa de tomate se vuelva ácida, no uses azúcar, sino 3 dientes de ajo, 150 ml de aceite de oliva y cocínala a fuego lento»

Añadir azúcar a la salsa de tomate es un truco bastante extendido para reducir su acidez, pero algunos chefs recomiendan una alternativa diferente. La clave estaría en preparar un buen sofrito, utilizando suficiente aceite de oliva, ajo y cebolla, y dejar que todo se cocine lentamente. De esta forma, la salsa gana en intensidad, equilibrio y dulzor natural, sin necesidad de incorporar azúcar y modificar su sabor.

Lo ideal es utilizar tomates frescos, maduros y de buena calidad, ya que suelen aportar un equilibrio más agradable entre dulzor y acidez, ya que ls tomates demasiado verdes o con poco sabor pueden dar como resultado una salsa más ácida y aguada. Lo importante es que sean maduros y sabrosos, porque una cocción lenta ayudará a concentrar sus características naturales.

El truco definitivo para preparar la mejor salsa de tomate

El azúcar puede aportar dulzor a una salsa y hacer que la acidez se perciba con menor intensidad en el paladar. Sin embargo, esto no quiere decir que elimine los ácidos que los tomates contienen de manera natural. Por eso, algunos chefs apuestan por conseguir ese equilibrio durante la propia elaboración. En lugar de intentar corregir la salsa una vez terminada, buscan desarrollar el sabor desde el comienzo mediante un buen salteado y una cocción lenta y prolongada, permitiendo que cada ingrediente aporte sus matices al resultado final.

Para preparar la receta se necesitan 300 gramos de tomates frescos, que pueden utilizarse triturados, rallados o picados, además de 3 dientes de ajo, 150 ml de aceite de oliva virgen extra y 1 cebolla picada.

El ajo y la cebolla se cocinan a fuego bajo junto con el aceite de oliva hasta que se ablanden y empiecen a adquirir un ligero tono dorado. Esta base ayuda a equilibrar la acidez característica del tomate sin tener que recurrir al azúcar. Además, el aceite de oliva favorece la liberación de los aromas durante la cocción y aporta a la salsa una textura más uniforme.

Una vez incorporados los tomates al sofrito, lo ideal es dejar que la salsa se cocine a fuego bajo durante aproximadamente 50 o 60 minutos. La finalidad no es conseguir una ebullición rápida, sino darle tiempo para que el exceso de agua se vaya evaporando poco a poco y los sabores se concentren de manera progresiva. Durante la cocción conviene mantener el fuego bajo, removiendo de vez en cuando para evitar que la salsa se adhiera o se queme en el fondo. También es importante dejar que parte del líquido se evapore de forma natural y observar cómo la mezcla va adquiriendo una textura más espesa y concentrada.

Una vez lista, esta salsa de tomate puede utilizarse como base para numerosas elaboraciones. Por ejemplo, es perfecta para preparar una receta de carne con tomate, ya que su textura concentrada y sus sabores intensos combinan especialmente bien con la carne.

Carne con tomate

Para cuatro personas, se necesitan 1 kilo de carne de cerdo, pimientos, cebolla, ajo, laurel, pimienta, sal, aceite de oliva, caldo de carne, 400 gramos de tomate triturado y una copa de vino oloroso. Dora la carne en aceite y resérvala. En la misma cazuela, sofríe los ajos, pimientos y cebolla durante unos minutos. Incorpora de nuevo la carne, añade laurel, pimienta y vino, y deja evaporar el alcohol. Cubre con caldo y cocina tapado durante aproximadamente una hora y cuarto, hasta que esté tierna. Añade el tomate y cocina diez minutos más. Sirve bien caliente.