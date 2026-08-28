En otros lugares, sumergen la pasta en crema o salsa de tomate; en la cocina francesa, simplemente mezclan nueces con ricotta

En la cocina francesa tienen un truco infalible, mezclan las nueces con ricotta, en otros lugares sumergen la pasta en crema o salsa de tomate, un cambio que quizás nos sorprenderá. Vivimos unos días en los que podemos dedicar un poco más de tiempo en una cocina que puede darnos todo lo que necesitamos y más. En esencia lo que nos espera es esta transformación que podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en nuestra cocina.

Un cambio que puede marcar un plato de pasta que puede acabar siendo el que nos dará en estos días con un plus de buenas sensaciones. Hay pocos platos más reconfortantes que un buen plato de pasta. Este elemento que combina con casi todo, nos ayudará a descubrir la esencia de una combinación básica que podemos empezar a poner en práctica de la mejor manera posible. Los expertos sugieren una combinación que destaca. Una mezcla de sabores y de ingredientes que pueden ser claves en estos días que tenemos más tiempo en la cocina.

Sumergen la pasta en crema o salsa de tomate

La pasta puede quedar especialmente bien con un pequeño toque de sabor y de buenas sensaciones fácil de conseguir. En esencia lo que necesitamos es esta mezcla de sabores y de ingredientes que puede acabar siendo el que se adaptará a nuestras necesidades.

Es cuestión de encontrar ese plato de pasta que puede ser la mejor opción posible para unas jornadas en las que queremos descubrir la esencia de un plato que destacará por sí solo. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer con una recta que incluye un superalimento que cada vez tenemos más en nuestra cocina.

La crema o la salsa de tomate han dado paso a otras opciones que acabarán siendo igual o más saludables o deseables.

Estaremos muy pendientes de este cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha desconocíamos. Esta combinación de ingredientes puede dar lugar a un plato de 10. Con la ayuda de una mezcla de sabores de los que destacarán siempre. La sencillez y la elegancia de unir la ricotta y las nueces en un solo bocado te dará una alternativa a la crema y al tomate.

En la cocina francesa, simplemente mezclan nueces con ricotta

Mezclar nueces con ricotta puede ser la mejor opción posible para crear un plato de pasta que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Una receta que puede darte una alternativa a la pasta convencional y será el descubrimiento del siglo para cocinar un plato realmente maravilloso.

Ingredientes:

450 gr de espaguetis

½ cebolla

2 dientes de ajo

2 lochas de jamón york

150 gr de nueces

2 huevos

4 yemas de huevo

Sal

Orégano

Queso rallado

Cómo preparar espaguetis con salsa de nueces

Empezaremos esta receta preparando los espaguetis. Los coceremos con un poco de sal y abundante agua. Dependiendo del tipo de pasta que escogeremos necesitaremos más o menos tiempo para conseguir el resultado perfecto. Una pasta fresca en cinco minutos estará cocinada, la escurriremos y reservamos. Vamos a acompañar la salsa de nueces de un poco de jamón. Cortamos el jamón york a tiras y lo sofreímos en una sartén. Le añadiremos a este jamón la cebolla pelada y cortada muy finita. Pochamos estos dos ingredientes, durante unos 4 minutos. Si el jamón queremos que quede más tierno lo ponemos al final del proceso, su sabor ahumado no se verá modificado. Picamos las nueces en el vaso de la batidora sin que queden demasiados finas, nos interesa notarlas en la salsa, ese toque crujiente será fundamental para conseguir un plato lleno de sabor. Agregamos las nueces al jamón y la cebolla, rectificaremos de sal y pimienta, dejaremos que todos los ingredientes se vayan integrando. Añadimos orégano su sabor le da a cualquier plato de pasta un aire totalmente distinto, mucho más intenso y con esa personalidad tan especial. Batimos los huevos y las yemas, con este ingrediente conseguiremos darle a la pasta la cremosidad que necesita. Sé convertirá en el eje central que unirá la salsa de nueces. Ponemos los espaguetis en la sartén para saltearlos con las nueces, el jamón y la cebolla. Podemos añadir un par de cucharadas del líquido de la cocción o de caldo si quedará demasiado seco.

En ese momento incorporamos los huevos y retiramos del fuego. Con el propio calor de los espaguetis se empezarán a cuajar creando una salsa impresionante.

Para finalizar el plato, le ponemos el queso rallado por encima. Tendremos lista una pasta un poco distinta.