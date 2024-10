Sin complicaciones: las albóndigas más tiernas en salsa de tomate casera

Esta receta para hacer las albóndigas más tiernas en salsa de tomate casera es también un manual de instrucciones para regresar a tiempos pasados que, como todo el mundo cree saber, fueron mejores que los actuales. El aroma de las albóndigas cuando se están terminando de cocer en la salsa, y la textura y el sabor de la carne tierna son elementos que llevan directo a la niñez, incluso a aquellos que no gustaban de esta forma de preparar la carne.. Es una receta sencilla, con ingredientes que se pueden encontrar en cualquier cocina española, y que puede dividirse en tres etapas: preparación de la salsa, preparación de las albóndigas y confluencia de las albóndigas con la salsa casera.

El secreto para lograr las albóndigas más tiernas en salsa de tomate casera es justamente terminar de cocinar las albóndigas en la salsa, después de haberlas dorado un poco solas. Respecto a la salsa, que sea casera no implica que se deba comenzar a hacer arrancando los tomates de la planta; de hecho, para la salsa es recomendable utilizar tomates enteros o triturados que vienen en bote, pues ya están macerados y son más jugosos. Si se prefiere otro tipo de carne picada para las albóndigas, de cerdo, de pollo, pavo, de cordero, etc., no hay ningún problema en sustituir.

Ingredientes:

500 gramos de carne picada de ternera

800 gramos de tomate triturado (2 botes)

1 cebolla grande

4 dientes de ajo

100 gramos de pan rallado

1 huevo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de orégano

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Cómo preparar las albóndigas más tiernas en salsa de tomate casera:

Cortar la cebolla y los dientes de ajo en brunoise y luego sofreír en una olla con un chorrito de aceite de oliva. Cocinar durante unos siete minutos y, una vez pochados, bajar el fuego, retirar de la olla y reservar la mitad del sofrito para mezclar con la carne. Incorporar a la olla el tomate triturado, el azúcar, la hoja de laurel, una pizca de sal y otra de pimienta. Cocinar a fuego medio, removiendo de vez en cuando hasta espesar. Poner en un bol la carne, el sofrito restante, el huevo, el pan rallado, el orégano y salpimentar a gusto. Mezclar todo y comenzar a hacer las bolas de carne. Sofreír las albóndigas en una sartén con una cucharadita de aceite solo para dorar A medida que estén, pasarlas a la salsa. Una vez que hierva la salsa, cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.

Información nutricional: 2297 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara las albóndigas más tiernas en salsa de tomate casera, que puedes acompañar con arroz blanco (es delicioso cuando se moja con la salsa), con puré de patatas y, si sobran, aprovecharlas en un magnífico sándwich de albóndigas.