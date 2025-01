Marc Murtra, actual presidente de Indra, será el relevo de José María Álvarez-Pallete en la presidencia de Telefónica. Fue nombrado presidente de Indra en mayo de 2021 y, desde entonces, la acción de la empresa semipública de defensa ha pasado de cotizar a 7,15 euros por acción a los 18,06 euros del cierre del viernes, un 150%. Murtra es la elección del Gobierno de Pedro Sánchez para dar un giro a Telefónica después de comprar el 10,1% de las acciones por unos 2.100 millones y tras nueve años de Álvarez-Pallete al frente de la operadora.

Murtra, ingeniero industrial, nacido en Inglaterra en 1972, es un hombre cercano al PSC de Salvador Illa y también cuenta con el apoyo de Criteria Caixa, accionista de Telefónica con el 10%. Su máximo dirigente, Isidro Fainé, le nombró patrono de la Fundación Bancaria la Caixa, matriz de Criteria, antes de su paso a Indra. Murtra es también consejero de Ebro Foods, participada por la SEPI, y de ITP Aero.

Además del apoyo del Gobierno, a través de la SEPI, que también tiene un 28% de Indra, y de Criteria Caixa, Murtra cuenta con el visto bueno de los saudíes de STC, que tienen un 4,9% del capital de Telefónica de manera directa y otro 5% en derivados pendiente de convertir en capital.

Murtra es un especialista en banca de inversión. Durante los últimos años antes de tomar las riendas de Indra en 2021 -primero como presidente no ejecutivo y después con funciones ejecutivas- Murtra formó parte de la firma de asesoramiento Closa Investment Bankers. Antes operaba con su propia boutique, Crea Inversión.

Murtra inició su carrera profesional tras licenciarse como ingeniero industrial en la Politécnica de Cataluña en la industria nuclear en British Nuclear Fuels, en Reino Unido, y continuó su carrera profesional en la consultora de estrategia DiamondCluster, donde trabajó para grandes empresas tecnológicas.

Previamente el nuevo presidente de Telefónica dedicó varios años a la función pública, donde fue especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y Public-Private Partnerships. En este cometido desarrolló la labor de director general de Red.es.

Además de presidente de Indra y consejero de Ebro Foods e ITP Aero, Murctra es profesor asociado de Dirección Financiera, Economía Financiera y de Master of Science in Finance and Banking en la Universidad Pompeu Fabra donde imparte clases a estudiantes de grado de Administración y Dirección de Empresas, de grado de Económicas y Máster.