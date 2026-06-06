Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, OKDIARIO ha reunido en su plató a tres voces que cuidan la naturaleza desde la gestión diaria, pero que raramente se sientan en las mesas donde se toman las decisiones. En este debate, organizado para OKGREEN en colaboración con Legados, hemos sentado a un ingeniero de montes, un cazador y al director ejecutivo de esta entidad para debatir sobre suelos, fauna, relevo generacional, la brecha entre el mundo rural y los estratos.