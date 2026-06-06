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Esta afirmación sobre el ministro del Interior de Pedro Sánchez y su ex número dos aparece en una de las libretas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil a la fontanera Leire Díez y que forman parte del sumario de las cloacas del PSOE.
Se venía mascullando y ya es un hecho. Jürgen Klopp es el entrenador favorito de la candidatura de Enrique Riquelme. El candidato a la presidencia del Real Madrid promete que su director deportivo, Raúl González Blanco, tratará de convencer al entrenador alemán, ex del Liverpool y campeónn de Europa, para ser el técnico madridista en el caso de ganar las elecciones de este domingo contra Florentino.
Casi una semana después del anuncio de su fallecimiento, ¡De viernes! ha emitido la entrevista concedida por Frank Francés a Santi Acosta hace más de un año, en la que durante más de dos horas de grabación se sinceró sobre su relación con Bárbara Rey y lo que ésta le confesó sobre su historia con el rey emérito.
La posibilidad de jubilarse antes de tiempo siempre genera dudas, sobre todo cuando se habla de hacerlo sin perder dinero en la pensión. En los últimos meses, la Seguridad Social ha ampliado los supuestos en los que esto puede ocurrir, lo que ha puesto el foco en un grupo concreto de trabajadores que podrían retirarse incluso a partir de los 56 años. Eso sí, no es una medida general ni automática.
Luchador, amigo y optimista infatigable. Ése es Arturo Fernández. Su historia no necesita adornos para impresionar. Impone sola, por acumulación de vida, de trabajo y de contradicciones. Es el camino de alguien que empezó joven, que levantó negocios desde cero y que acabó convirtiendo la hostelería en un imperio.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, OKDIARIO ha reunido en su plató a tres voces que cuidan la naturaleza desde la gestión diaria, pero que raramente se sientan en las mesas donde se toman las decisiones. En este debate, organizado para OKGREEN en colaboración con Legados, hemos sentado a un ingeniero de montes, un cazador y al director ejecutivo de esta entidad para debatir sobre suelos, fauna, relevo generacional, la brecha entre el mundo rural y los estratos.
La preocupación se ha instalado entre los vecinos de Palma, concretamente en la zona del antiguo Cine Metropolitan, donde un solar abandonado tras la demolición de una vivienda se ha convertido en el epicentro de un conflicto vecinal.
El programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa” lleva 10 años trabajando para dar respuestas a la soledad no deseada en las personas mayores. Este reto social —que afecta a una de cada cinco personas en España— adquiere matices distintos según la historia, las pérdidas y la red de apoyo de cada persona.