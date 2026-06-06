¿Moción de censura? ¿Para qué?

Afortunadamente para él, y para todos, Alberto Núñez Feijóo no ha caído en la trampa saducea de tirarse a una piscina llena de cemento con eso de la moción de «censura instrumental”. Y mucho más, si para ello tiene que ir de hinojos a pedir árnica a un prófugo de la justicia como exigen los golpistas del 1-O.

Feijóo, finalmente, salvo sorpresas mayúsculas, sustituirá a Sánchez al frente de la oficina ejecutiva del gobierno de España. Ya sé que todavía hay muchas dudas al respecto pese a la situación de putrefacción cuyo responsable máximo es, sin duda, el jefe del Gobierno. Allá cada cual con su responsabilidad ante la ética profesional desde el punto de vista político y mediático.

Podría haber duda acerca de la forma del retorno del centro-derecha al poder. Modestamente, entiendo que esa posibilidad debe hacerse de forma cabalmente contraria a la que utilizó Pedro Sánchez hace ahora justamente ocho años; aquello fue legal, sin duda, constitucional, sí, pero no dejó de resultar un atajo precisamente cuando el PSOE estaba bajo mínimos. Feijóo lidera el primer partido de España, en militantes y votos, y su acceso al poder (VOX mediante) es mera cuestión de tiempo. Cierto es que despachar a Sánchez es urgente para los intereses generales y es algo pedido por una mayoría clara de ciudadanos.

Desde el punto de vista del columnista, Feijóo y el estado mayor que le secunda deben reiterar de la noche a la mañana su petición de elecciones generales. Este es el único camino. Y de paso apuntalar las responsabilidades de los socios sanchistas de derechas en el mantenimiento del fantasmagórico gobierno «progresista» (sic) que por no ser, ni siquiera es gobierno y mucho menos progresista. Y si el PP no comete errores (a los que últimamente está abonado en fechas clave), pues mucho mejor. En definitiva, que los alisios favorables hinchen sus velas. La democracia pasa por la alternativa; sin alternativa no hay democracia. Punto.

Desde este punto de vista, el problema para Feijóo y el centro-derecha no pasa ya por el acceso al poder; si no ocurre nada extraordinario (que podría ocurrir en base a las experiencias anteriores), serán llevados en volandas donde el bloque del centro-derecha y la derecha radical es ya claramente mayoritario. Lo más preocupante para el PP es, sin duda, también en base a anteriores experiencias, será el día después. Una izquierda radicalizada, rabiosa tras perder el poder y un sinfín de mamandurrias, se levantará desde el primer momento para intentar derribar el «muro de la derecha».

Ahí es donde quiere ver a Feijóo administrando la nueva realidad. Tendrá que demostrar que es capaz de articular a su alrededor cuantos más apoyos de todo tipo, sociales, políticos y mediáticos.

No es fácil la tarea que el futuro le aguarda. Confío en su sentido común, experiencia de gestión y patriotismo. Y en un buen equipo…