La revolución de la limpieza automatizada: Dreame presenta la serie X60 con un descuento histórico de lanzamiento

Hubo un tiempo en que comprar un robot aspirador implicaba aceptar ciertos compromisos: sabíamos que tendríamos que repasar las esquinas con una escoba clásica, mover a mano las sillas para que no se encallase y asumir que las alfombras más gruesas quedarían a medio limpiar. Sin embargo, la tecnología doméstica avanza a un ritmo vertiginoso.

Tras su anuncio oficial el pasado 27 de mayo, Dreame ha desplegado en España la esperada X60 Series, una nueva generación de gama alta diseñada específicamente para erradicar, de una vez por todas, las limitaciones históricas de la limpieza automatizada.

La estrategia de la marca pasa por un lanzamiento escalonado durante este verano, posicionando al revolucionario Dreame X60 Pro Ultra Complete como el gran estandarte actual de la firma. Se trata del único modelo de la nueva familia disponible para su adquisición inmediata desde hoy, 5 de junio, y llega acompañado de unas condiciones económicas excepcionales hasta el próximo día 11 de junio.

Dreame X60 Pro Ultra Complete: el estándar definitivo en limpieza profunda

Como buque insignia de este lanzamiento, el Dreame X60 Pro Ultra Complete concentra las innovaciones más potentes desarrolladas por la marca hasta la fecha. Diseñado para hogares altamente exigentes, este dispositivo destaca en tres pilares fundamentales que cambian por completo las reglas del juego como nunca antes se había visto:

1. Limpieza milimétrica en esquinas, bordes y zonas elevadas

Olvídate de las zonas muertas donde los robots convencionales no llegan. El X60 Pro Ultra Complete incorpora un avanzado sistema de limpieza extensible configurado bajo la tecnología oficial de 12 cm SideReach + 18 cm MopExtend RoboSwing. Gracias a este mecanismo articulado, el robot es capaz de proyectar físicamente sus elementos de limpieza hacia el exterior de su cuerpo, logrando una cobertura total y absoluta en rodapiés, esquinas complejas y debajo de los muebles bajos. Algo totalmente novedoso en el mercado de los robots aspiradores y que Dreame ha desarrollado para resolver el problema cotidiano de cómo llegar a las esquinas más complejas.

A esta estructura se suma el revolucionario sistema de elevación de mopas y cepillos Omni-Directional, una innovación que eleva simultáneamente el cepillo principal, el cepillo lateral y las propias mopas. Esto permite separar por completo las tareas de aspirado y fregado, garantizando que las alfombras permanezcan completamente secas y evitando la contaminación cruzada entre habitaciones húmedas y zonas secas.

2. Potencia incondicional y sistema antienredos

El polvo más fino incrustado en las ranuras del parqué o la suciedad acumulada en las alfombras más tupidas ya no son un problema; el robot viene equipado con la tecnología definitiva 42,000 Pa Vormax Suction. Esta potencia de succión masiva asegura la retirada completa de pelos de mascotas, alérgenos y residuos pesados en una sola pasada sin pérdidas de rendimiento.

Para gestionar esta fuerza bruta sin sufrir obstrucciones, incorpora el innovador cepillo principal TriCut antienredos (0 enredos). Este sistema cuenta con un mecanismo de corte estratégicamente posicionado que divide de forma automática los cabellos largos y los pelos de las mascotas antes de que puedan enredarse en el rodillo, redirigiéndolos directamente al depósito de polvo y eliminando por completo la necesidad de mantenimiento manual con tijeras.

3. Inteligencia artificial y detección avanzada de manchas «Pro»

El cerebro del X60 Pro Ultra Complete ha sido mejorado drásticamente mediante un sistema de detección de manchas por IA. A través de una cámara avanzada y algoritmos de aprendizaje profundo, el robot no solo mapea la casa, sino que es capaz de identificar de manera autónoma la naturaleza de la suciedad en el suelo (como manchas de grasa, café o líquidos densos).

Al detectarlas, ajusta dinámicamente el nivel de agua y la presión de frotado, e incluso determina por sí mismo si es necesario realizar una segunda pasada de repaso sobre la zona afectada para asegurar un resultado pulcro.

4. Mantenimiento premium: la estación base definitiva con agua a 80 °C

El X60 Pro Ultra Complete incluye una estación base de mantenimiento inteligente que redefine la higiene doméstica. El sistema utiliza lavado de mopas con agua caliente a 80 °C, una temperatura óptima que disuelve la grasa más rebelde, elimina los gérmenes y neutraliza los malos olores de forma mucho más eficaz que los sistemas de agua tibia convencionales.

Tras el lavado, la base activa un ciclo de secado con aire caliente para evitar la proliferación de bacterias. Además, la propia estación cuenta con un sistema de autolimpieza de la base mediante rascadores dobles, lo que significa que los residuos que se desprenden de las mopas no se acumulan en el fondo de la estación, reduciendo el esfuerzo de mantenimiento por parte del usuario a su mínima expresión.

5. Movilidad superior y carga inteligente

Una de las grandes pesadillas de los usuarios es encontrar al robot encallado a mitad de jornada en un desnivel. El X60 Pro Ultra Complete soluciona esto gracias a su increíble capacidad para cruzar obstáculos y subir desniveles de hasta 10 cm, gracias a un sistema de dos pasos consecutivos (5 cm + 5 cm), una cota inédita en el sector que le permite transitar por perfiles de puertas o desniveles estructurales que antes eran infranqueables.

Para maximizar la eficiencia en viviendas de gran superficie, el robot integra una batería de alta capacidad respaldada por un sistema de carga rápida que minimiza drásticamente los tiempos de espera en la base, permitiendo retomar las tareas de limpieza un 30% más rápido que las generaciones previas.

Oferta exclusiva de lanzamiento en España

Para celebrar la llegada de este dispositivo al mercado, Dreame ha preparado una campaña comercial en exclusiva para el modelo X60 Pro Ultra Complete (disponible en colores negro, gris y blanco):

Precio de venta al público recomendado (PVPR): 1.499 €

Precio especial en oferta de lanzamiento: 1.299 €

Beneficios adicionales: un descuento directo de 200 € sobre su precio oficial junto con 3 años de garantía incluidos.

directo de sobre su precio oficial junto con incluidos. Fechas clave: el comienzo oficial de las ventas arranca el 5 de junio, y la oferta de lanzamiento estará activa de forma limitada del 5 de junio al 11 de junio.

Si quieres transformar la limpieza de tu casa hoy mismo, puedes adquirir el X60 Pro Ultra Complete de forma directa con envíos garantizados, a través de la web oficial de Dreame y Amazon, y próximamente en otros distribuidores autorizados.

Cómo elegir el modelo idóneo

Aunque el X60 Pro Ultra Complete es, de momento, el único disponible para compra inmediata, la serie se completará a partir de agosto con dos versiones adicionales diseñadas para necesidades muy específicas.

Analizamos los tres perfiles para ayudarte a elegir la opción ideal:

Dreame X60 Pro Ultra Complete (Disponible desde hoy para compra) Dreame X60 Pro Ultra Matrix Dreame X60 Pro Master Disponibilidad Inmediata (Venta desde el 5 de junio) A la venta en agosto. A la venta en agosto. Precios oficiales 1.299 € (Oferta) / 1.499 € PVPR 1.699 € (Negro y Blanco) 1.799 € (Transparente) 1.599 € Colores disponibles Negro, gris y blanco Negro, blanco y transparente (novedad) Negro Potencia de succión 42,000 Pa Vormax Suction Alta gama integrada Alta gama integrada Público ideal Quienes buscan el máximo rendimiento, ahorro inmediato de 200 € y entrega ya. Amantes del diseño tecnológico y futurista que quieren ver la ingeniería interna. Usuarios que buscan la máxima sofisticación e integración en el mobiliario doméstico.

¿Qué aportan los modelos Matrix y Master?

X60 Pro Ultra Matrix: su principal diferencial reside en su sistema inteligente de cambio de mopas, que le permite adaptar automáticamente el tipo de mopa en función de las necesidades de cada zona para una limpieza más eficiente y precisa. Además, destaca por un hito estético y funcional único en el mercado. Cuenta con una versión con acabado transparente que, junto con una luz ambiental con “efecto respiración”, permite visualizar con total claridad el proceso de sustitución de las mopas durante su funcionamiento. Estará disponible por 1.699 € en sus colores tradicionales y 1.799 € en la edición exclusiva transparente.

X60 Pro Master: con un precio de 1.599 €, este modelo completará la gama en agosto, buscando una integración estética limpia y minimalista, ideal para integrarse en espacios de diseño vanguardista sin romper las líneas del hogar. Se trata de una versión con llenado y vaciado automáticos, lo que elimina el mantenimiento manual engorroso (eso sí, se requiere instalación profesional).

Un vistazo al futuro de la innovación: Cyber X

Como muestra de su indiscutible liderazgo tecnológico y capacidad de desarrollo en el sector, Dreame ha ofrecido un adelanto de lo que llegará en la segunda mitad del año: el revolucionario Cyber X.

Este no es un robot aspirador independiente, sino un complemento avanzado de escalada. Su naturaleza es la de un accesorio robótico para subir escaleras que no incluye una unidad principal de aspiración por sí mismo, sino que está diseñado para acoplarse físicamente a un robot compatible.

Al adquirir el pack, se incluye el accesorio de escalada junto con una base de carga independiente. Lo mejor de todo es su compatibilidad total con las unidades principales de toda la serie X60 Pro.

Creado para una movilidad doméstica versátil, su sistema adaptativo de subida de escaleras puede gestionar múltiples diseños de escaleras, incluyendo escaleras en forma de L, rectas, de caracol y de peldaños abiertos. Puede subir pendientes de hasta 42° y funciona con eficacia en escaleras alfombradas. La altura máxima del primer peldaño es de 30 cm y es capaz de superar obstáculos de hasta 35 cm. Además, equipado con un sistema biónico de cuatro orugas para subir escaleras, el Cyber X se desplaza a una velocidad de 0,2 m/s y tarda solo 27 segundos en subir un escalón.

Aunque su precio definitivo está todavía por definir por parte de la marca, su llegada al mercado promete revolucionar por completo las viviendas de varias plantas, eliminando de forma definitiva la última gran frontera de la limpieza automatizada.

Además, el Cyber X llega acompañado de una oportunidad única para los primeros usuarios del X60 Pro Ultra Complete. Si quieres ser de los primeros en probar esta innovación, solo tienes que realizar tu pedido antes del 11 de junio y compartirlo en redes sociales, ya sea con una publicación de tu compra o un unboxing, etiquetando a la marca. Entre todos los participantes, se seleccionará a 10 pioneros que tendrán acceso al revolucionario Cyber X antes que nadie, viviendo en primera persona el futuro de la limpieza inteligente. Toda la información aquí.

El momento de dar el salto

La serie X60 de Dreame es un salto cuántico en comodidad, potencia y movilidad autónoma dentro del hogar. Si quieres dejar de preocuparte por los rincones difíciles y aprovechar una de las mejores ventajas económicas del año, el Dreame X60 Pro Ultra Complete es la elección inteligente.

No dejes pasar la oportunidad, aprovecha el descuento de 200 €, solo del 5 al 11 de junio, y estrena el futuro de la limpieza en tu hogar.