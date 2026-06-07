José Manuel Poga sobre la historia que inspira ‘33 días’: «La sociedad crea monstruos y yo no los voy a blanquear»

«Pudor y respeto». Son las primeras sensaciones que abordan a José Manuel Poga cuando piensa en el personaje que interpreta en 33 días y que implica un reto profesional: dar vida a un criminal sin juzgarlo y, al mismo tiempo, sin blanquearlo. La nueva serie de Atresmedia, que se estrena este domingo en Atresplayer, está inspirada en la sanguinaria fuga real de Brito y Picatoste que mantuvo expectantes a ciudadanos y autoridades durante más de un mes.

«Me genera pudor el hecho de entrometerme en la privacidad psicológica del personaje», asegura José Manuel Poga a OKDIARIO. El actor, que logra inspirar miedo y tensión en la piel de Prieto, ha hecho un ejercicio para no caer en «el juicio moral», porque le «gustaría pensar que todos los delincuentes pueden reinsertarse», pero entiende que eso es «utopía».

«Tendemos al malismo, pero afortunadamente no todos tenemos esas perversiones y las cosas se pueden reconducir a un sitio más luminoso», indica el protagonista de 33 días, que ha afrontado este protagonista con «pudor y respeto» por estar vinculado a una historia real, recordando también la importancia de «no juzgarlo» para poder interpretarlo.

«Las personas a veces son víctimas de este sistema y mi personaje aprendió la dominación antes que la empatía. La sociedad crea monstruos y yo no los voy a blanquear. Lo que hago [para interpretarlo] es buscar otra perspectiva. Intentar de alguna forma entenderlo, aunque sea ficción», explica Poga.

José Manuel Poga, apasionado de El expreso de medianoche (1978), se sintió más atraído por la historia de 33 días que por el personaje. Es lo que prioriza cuando recibe una propuesta, «las buenas historias». En este caso, destaca el «cocktail apasionante del género penitenciario, la huida de la policía a través del bosque y la supervivencia».

Su inseparable en 33 días es Julián Villagrán. Los dos protagonistas son «dos inadaptados sociales» que entablan una relación marcada por la «dominación tóxica» y la «manipulación», señala el actor: «Uno no es nadie sin el otro».

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se ha podido acercar a través del trabajo, y en relación a las opiniones que puedan suscitar con discursos tan polarizados, José Manuel Poga opina que «hacen lo que pueden» y que, particularmente en la fuga de Brito y Picatoste en 2001, «tenían poca experiencia en ese tipo de casos».

Finalmente, hay algo que cambiaría del sistema: «Que fuera más de reinserción que de castigo, aunque sé que habría que estudiar todos los casos porque no todo el mundo puede reinsertarse».