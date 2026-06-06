¿Qué hace Zapatero?

El estallido en pleno rostro del caso Leire le ha venido de perlas a Rodríguez Zapatero. Al menos, por unas horas, su caso, de extraordinaria gravedad desde el punto de vista político y ético, ha quedado relegado mediáticamente a la espera de que la instrucción avance.

En efecto. Por lo que sabemos, Zapatero no ha tenido cuajo para asistir a la sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados para recibir por vez primera en la historia del parlamentarismo español a un Papa. ¡Ya es difícil que ZP rechace una ocasión como esa para lucirse y cobrar protagonismo!

Ello, unido a las noticias que provienen de su reclusión voluntaria en su casoplón de la zona norte de Madrid, viene a significar que no llega la camisa al cuello. Nada tiene de extraño porque su «mito», levantado sobre arenas movedizas y falsedades muchas, se ha derrumbado como un mal soufflé. Ni hubo un estadista, ni hay un legado y nunca fue mediador de la paz, ni aquí ni en Caracas. Por lo que hemos sabido, se trata de un farsante de altos vuelos. Un codicioso que robaba presuntamente hasta en las necesidades alimenticias de las víctimas de sus amigos los dictadores caribeños. Presumía de defender los derechos humanos en aquel país hermano y resultó que trabajaba denodadamente por los torturadores tipo Delcy, Diosdado y Maduro.

Imagino lo que está pasando encerrado en su búnker de Las Rozas. Pronto sabremos en cuánto está valorada su enorme colección de piedras preciosas, relojes y demás bagatelas que escondía en la caja fuerte de su despacho oficial, y escribo oficial porque se costea a través de los impuestos ciudadanos y en calidad de ex presidente.

Por cierto, que ya va siendo hora de acabar con ese antiguo estatuto de los ex presidentes. No tiene ningún sentido tanta bagatela y sinecura. Y, el primero en empezar ese baile, si finalmente es condenado, es ese personaje engreído y falso; alguna vez la historia se preguntará la razón por la que un hombre tan ordinario (en todo) llegó ni más ni menos a la jefatura del gobierno de España.

¡Vivir para ver!