Si tu perro se pone muy contento después de mucho tiempo sin verte no es porque esté feliz: los veterinarios confirman el motivo

Si tienes un perro como mascota, seguro que esta escena te suena: llegas a casa tras un largo día de trabajo y, nada más cruzar el umbral de la puerta, se abalanza sobre ti, entre saltos, lametones y ladridos. Lo más habitual es pensar que el perro está feliz por el reencuentro. Sin embargo, veterinarios y etólogos caninos llevan años matizando esta interpretación y aseguran que es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece a simple vista.

El animal no reacciona así sólo porque hayas vuelto después de varias horas de ausencia, sino también porque acaba un un periodo de incertidumbre durante el cual no sabía si el reencuentro iba a producirse. Según los expertos, esta respuesta resulta especialmente intensa en comparación con otras situaciones cotidianas del día a día.

¿Realmente el perro está feliz por volver a verte?

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Mientras el animal está solo en casa, es normal que se eleven los niveles de cortisol (la hormona relacionada con el estrés). Lo que ocurre cuando regresas a casa es que esos niveles empiezan a descender, al tiempo que aumenta la liberación de oxitocina (la hormona relacionada con la felicidad). La combinación de ambos procesos fisiológicos ayuda a explicar ese estallido de alegría que manifiesta en forma saltos, vocalizaciones e incluso, en ciertos casos, pequeñas pérdidas de orina.

Los etólogos caninos que este comportamiento no suele estar relacionado únicamente con el cariño y el hecho de que el perro esté feliz. En muchos casos, refleja que no ha gestionado adecuadamente el tiempo que pasa solo y que ha vivido la ausencia de su dueño con niveles elevados de estrés. Los perros son animales sociales que necesitan contacto, rutina y estabilidad emocional.

Sin embargo, cuando la reacción del perro es desproporcionada, no es porque esté feliz, sino que podría tratarse de una señal de ansiedad por separación, un trastorno del comportamiento que afecta aproximadamente al 15% de los perros. Se produce cuando el animal se queda solo y puede dar lugar a conductas inadecuadas, como destruir objetos, orinar o defecar en lugares inapropiados, o ladrar y aullar de forma persistente.

Asimismo, los expertos recuerdan que en perros mayores o con patologías cardíacas, estos picos de nerviosismo pueden suponer una sobrecarga importante para el organismo y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

¿Cuánto tarda en olvidarte?

La memoria de los perros funciona de forma asociativa, lo que les permite recordar estímulos y experiencias independientemente del tiempo transcurrido. Gracias a esta capacidad, pueden mantener vínculos emocionales sólidos con sus dueños a lo largo de toda su vida. Aunque no recuerden con precisión el tiempo exacto compartido, sí conservan en su memoria elementos clave como el olor, la voz y la forma de interactuar de las personas que les han brindado cuidado, afecto y compañía.

El olfato desempeña un papel fundamental en la memoria de los perros, ya que les permite reconocer a las personas principalmente a través del olor. Un estudio llevado a cabo por el neuroeconomista Gregory Berns, de la Universidad Emory, mostró que el núcleo caudado (una región del cerebro asociada con el sistema de recompensa) se activa cuando los perros perciben el olor de alguien familiar. Esto sugiere que los aromas humanos pueden quedar almacenados en su memoria y ser utilizados para identificar a las personas incluso tras mucho tiempo separados.