Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 30 de mayo al 5 de junio

Sube: María Montserrat Alvarado

Mexicana de 47 años, la primera mujer a quien el Papa León XIV ha colocado al frente del Departamento de Comunicación del Vaticano. Presidenta y directora de operaciones desde 2023 de la cadena de TV ultraconservadora norteamericana EWTN, con 11 canales de TV. Ha sustituido en el cargo a Paolo Ruffini, de 70 años, el primer laico en ocupar el cargo de prefecto en el Vaticano.

Sube: Leonor de Borbón y Ortiz

20 años. Princesa de Asturias y primer miembro de la Familia Real que se tira en paracaídas y además de noche, ya que ni su padre Felipe VI ni su abuelo Juan Carlos I lo hicieron durante su formación, con motivo del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) como parte de esa formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. La heredera de la Corona es además la primera persona de la Familia que recibe un curso de paracaidismo, una de las pruebas más duras. Con este hecho, Leonor ha cerrado simbólicamente una etapa esencial de su vida.

Baja: Ione Belarra

Que ha decidido dar plantón al Papa León XIV, negándose a asistir al solemne acto que tendrá lugar cuando el Pontífice acuda al Congreso de los Diputados, el lunes día 8 a las 10:30. Ellos justifican esta injustificable actitud porque «¿Qué pensaría la gente si en vez del Papa fuera un ayatolá?» ¡Qué gilipollez de comentario!, perdonen la expresión. Esta es la pregunta que se hace la secretaria general de Podemos para señalar al Papa como «cómplice de los abusos de la Iglesia sobre los niños robados» y exige una respuesta del Vaticano para abrir todos los archivos sobre el tema. Esta diputada no solo no sabe lo que dice, sino que demuestra no tener categoría política ni personal ni intelectual para serlo.

Sube: Serena Williams

La archifamosa tenista norteamericana, de 44 años, y considerada como una de las grandes deportistas de la historia, ha decidido regresar a las pistas y lo hace, de momento, en la modalidad de dobles después de su retirada en plena gloria. En el año 2000 logró en los Juegos de Sidney su primera medalla de oro olímpica en dobles. Seis veces campeona del Abierto de los EEUU y siete del torneo de Wimbledon, acumula 73 títulos individuales, 23 de dobles y cuatro medallas de oro olímpicas, superando el mejor registro de todos los tiempos, por encima incluso de Roger Federer. Nombrada seis veces campeona del mundo, recibió en 2025 el Premio Princesa de Asturias. Transcurridos cuatro años y después de haber sido madre dos veces, ha decidido regresar este mes de junio, aunque es imposible que siga superando estos límites.