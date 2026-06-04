«Corral Cervantes» vuelve con una temporada dedicada al Siglo de Oro

Madrid vuelve a mirar a sus clásicos con la «Temporada Regular de Corral Cervantes», una programación dedicada al teatro del Siglo de Oro que reivindica la vigencia de autores como Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca. La propuesta, impulsada por la «Fundación Siglo de Oro», se desarrolla en el entorno de «Madrid Río», en el espacio situado en el «Paseo de la Chopera», frente al «Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela».

El «Corral Cervantes» se ha consolidado como una de las citas más singulares de la cartelera madrileña. Su objetivo no es simplemente recuperar textos antiguos, sino demostrar que aquellas comedias de enredo, deseos cruzados, identidades ocultas y conflictos sociales siguen funcionando sobre el escenario.

El Siglo de Oro vuelve a escena

La programación de 2026 del «Corral Cervantes» reúne títulos fundamentales del repertorio clásico español. Entre ellos aparecen obras como «La dama boba», «El perro del hortelano», «Amor secreto hasta celos», «Don Gil de las calzas verdes» y «La francesa Laura», piezas que siguen mostrando la riqueza teatral de los siglos XVI y XVII.

La clave está en acercar estos textos sin convertirlos en piezas de museo. Las historias conservan su estructura original, pero la puesta en escena busca ritmo, claridad y complicidad con el espectador. Esa combinación permite que el público entre en el juego teatral sin sentir distancia frente al lenguaje clásico.

«La dama boba» y el ingenio de Lope

Uno de los títulos destacados de la temporada es «La dama boba», una de las comedias más conocidas de Lope de Vega. La obra juega con las apariencias, la educación sentimental y el modo en que la sociedad juzga la inteligencia de sus personajes.

En el marco de la «Temporada Regular de Corral Cervantes», esta pieza permite recuperar una de las grandes virtudes del teatro barroco: su capacidad para mezclar humor y crítica social. Lo que empieza como una comedia de equívocos termina mostrando cómo el deseo, la palabra y la libertad personal pueden alterar el orden establecido.

Enredos, deseo y poder femenino

Otro de los grandes atractivos de la «Temporada Regular de Corral Cervantes» es la presencia de «Don Gil de las calzas verdes», de Tirso de Molina. La obra, escrita en el siglo XVII, continúa resonando por su ingenio, su juego de identidades y su protagonista femenina, capaz de manejar la acción con inteligencia y determinación.

Lejos de quedar como una simple comedia de enredo, «Don Gil de las calzas verdes» permite hablar hoy de deseo, estrategia y poder femenino. Esa lectura actualizada encaja muy bien con el espíritu del «Corral Cervantes», que busca rescatar la vitalidad de estos textos sin perder su raíz histórica.

La Fundación Siglo de Oro, garantía de repertorio clásico

La «Temporada Regular de Corral Cervantes» llega de la mano de la «Fundación Siglo de Oro», una compañía reconocida por su trabajo de recuperación, producción y difusión de textos clásicos. La compañía fue galardonada en 2018 con la «Medalla de Oro de las Artes Escénicas» por su compromiso con el teatro del Siglo de Oro.

Ese recorrido se nota en la forma de abordar las obras. No se trata únicamente de representar textos conocidos, sino de construir una experiencia teatral que permita entender por qué siguen vivos. La palabra, el ritmo y el trabajo actoral ocupan el centro de una propuesta que confía en la potencia del repertorio.

Un espacio para acercarse al teatro clásico

El «Corral Cervantes» funciona como un punto de encuentro entre tradición y presente. Su programación permite que espectadores habituales del teatro clásico convivan con públicos que quizá se acercan por primera vez a estos autores.

Ese carácter accesible es una de las claves del proyecto. Las obras mantienen su ambición literaria, pero se presentan en formatos pensados para disfrutarse en sala, con funciones que buscan agilidad y conexión directa.

En una ciudad con una cartelera teatral muy amplia, la «Temporada Regular de Corral Cervantes» ocupa un lugar propio. No compite desde el gran formato, sino desde la especialización y el cuidado por un patrimonio escénico que sigue teniendo mucho que decir.

Madrid recupera sus clásicos

La nueva temporada confirma que el teatro del Siglo de Oro continúa encontrando espacio en Madrid. Obras escritas hace siglos siguen hablando de amor, celos, deseo, identidad, poder y libertad con una frescura sorprendente.

La «Temporada Regular de Corral Cervantes» invita a mirar esos textos sin solemnidad excesiva, pero con respeto. Y recuerda que los clásicos sobreviven no porque pertenezcan al pasado, sino porque cada generación encuentra en ellos nuevas preguntas.

Durante los próximos meses, el «Corral Cervantes» vuelve a abrir sus puertas a ese diálogo entre historia y presente. Una oportunidad para redescubrir el teatro clásico español desde la cercanía, el humor y la fuerza de unas historias que todavía funcionan sobre el escenario.

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