Baleares: el lujo de verdad no necesita hacerse ‘selfies’

Hay destinos que viven de la publicidad. Baleares, en cambio, lleva décadas sufriéndola.

Cada verano desembarcan sobre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera millones de turistas convencidos de que han descubierto un secreto que conocen otros veinte millones antes que ellos. Llegan armados con sombreros imposibles, teléfonos móviles de última generación y una fe inquebrantable en que la felicidad cabe dentro de una fotografía vertical para redes sociales.

Y sin embargo, las Baleares de verdad siguen ahí. Resistiendo.

Porque más allá del ejército internacional de influencers profesionales, de los yates con más tripulación que criterio estético y de ciertos establecimientos donde una botella de agua parece cotizar en el IBEX 35, las islas conservan algo mucho más valioso: la capacidad de entender el lujo sin necesidad de gritarlo.

Afortunadamente, cada vez son más los viajeros que han comprendido que el auténtico privilegio no consiste en aparcar un barco de cuarenta metros frente a una cala. El verdadero lujo consiste en dormir como un santo, comer como un rey y regresar a casa sin necesitar una excedencia para recuperarse de las vacaciones.

Formentera lo entiende perfectamente.

Allí aparece Mar Suites Formentera, en Es Pujols, demostrando que la sofisticación no tiene por qué venir acompañada de ostentación vulgar. Sus suites, con terrazas privadas, jacuzzis y pequeñas piscinas, permiten disfrutar de la isla sin compartir cada minuto de la experiencia con trescientas personas más. Algo que, en los tiempos que corren, empieza a parecer alta tecnología.

Además, su restaurante Es Garrover apuesta por esa revolucionaria extravagancia que consiste en cocinar bien el producto local. Una idea tan sencilla que resulta casi subversiva en una época donde algunos cocineros necesitan explicar durante veinte minutos el trauma emocional que les inspiró una croqueta.

Ibiza merece capítulo aparte.

Porque existe una Ibiza silenciosa que rara vez aparece en los titulares. Una Ibiza de pinares, acantilados y calma mediterránea. Una Ibiza donde todavía se escucha el mar por encima del volumen de los egos.

Allí encontramos Cala San Miguel Ibiza Resort, Curio Collection by Hilton, refugio elegante para quienes prefieren los amaneceres a las resacas épicas. Su Beach House Cala San Miguel ofrece arroces que justifican el viaje y recuerdan que el Mediterráneo sigue siendo una de las mejores despensas del planeta.

Y hablando de gastronomía ibicenca, resulta imposible no detenerse en Cala Jondal. Porque algunos restaurantes sirven comida y otros construyen recuerdos. Cala Jondal pertenece claramente al segundo grupo. Situado frente al mar, en uno de los rincones más espectaculares de la isla, combina producto, técnica y entorno con una naturalidad insultante. Aquí el pescado parece recién negociado con Poseidón y el Mediterráneo entra en el plato sin necesidad de traducciones creativas ni discursos existenciales.

Menorca, por su parte, continúa jugando en otra liga. Más pausada. Más elegante. Más inteligente.

Relais & Châteaux Faustino Gran demuestra que el tiempo puede convertirse en un ingrediente gastronómico. Sus palacios históricos en Ciudadela y su impresionante finca junto al mar representan esa hospitalidad que no busca impresionar al huésped, sino seducirlo lentamente. Su restaurante, ubicado en el histórico Can Faustino, practica una cocina profundamente conectada con la isla, donde el producto menorquín habla sin necesidad de intérpretes.

Y luego está Mallorca.

La isla que lleva años demostrando que el lujo más sofisticado no necesita vistas a una discoteca ni una lista de espera imposible.

Son Brull, en plena sierra mallorquina, es probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo convertir la serenidad en una experiencia premium. Rodeado de olivares, montañas y silencio —ese bien escaso que ni siquiera Amazon consigue entregar en veinticuatro horas—, ha construido una propuesta donde el territorio marca el ritmo.

Aceites, vinos, cítricos, verduras y hasta ginebra propia llegan directamente desde la finca a la mesa. Del campo al plato. Sin consultores creativos. Sin conceptos disruptivos. Sin necesidad de llamar «experiencia inmersiva» a lo que durante siglos se llamó simplemente comer bien.

Y quizá ahí resida la gran lección de Baleares.

Mientras medio mundo corre desesperadamente detrás de la próxima moda, estas islas siguen recordándonos que el verdadero lujo nunca fue el exceso. El verdadero lujo consiste en disponer de tiempo, de paisaje, de silencio y de una buena mesa.

Todo lo demás son filtros de Instagram.