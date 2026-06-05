Los estrenos de cine del 5 de junio llegan cargados de variedad

La cartelera arranca junio con una tanda de novedades pensada para públicos muy distintos. Los estrenos de cine del 5 de junio de 2026 combinan comedia, terror, drama social, animación y cine histórico, en una semana donde no hay un único género dominante.

Los estrenos de cine del 5 de junio de 2026 llegan, además, en un momento clave para las salas: el inicio del mes que tradicionalmente abre la temporada de verano cinematográfico. Antes de los grandes lanzamientos de finales de junio y julio, esta semana ofrece una cartelera amplia, con opciones para quienes buscan una película ligera, una historia de terror o un drama con trasfondo político y humano.

«Scary Movie»: vuelve la parodia de terror

Uno de los títulos más llamativos entre los estrenos de cine del 5 de junio es «Scary Movie». La saga regresa con una nueva entrega que recupera su espíritu paródico y vuelve a reírse de los tópicos del cine de terror, los reboots, las secuelas y algunos códigos recientes de la cultura popular.

La película cuenta con nombres vinculados a las primeras entregas y busca conectar tanto con quienes crecieron viendo la saga como con un público más joven acostumbrado a los nuevos fenómenos del terror. Su llegada a salas se presenta como una de las opciones más comerciales de la semana, especialmente para quienes buscan una comedia directa y sin demasiadas complicaciones.

«Cada día nace un listo»: golpe, ambición y traiciones

El cine español también tiene peso dentro de los estrenos de cine del 5 de junio con «Cada día nace un listo», dirigida por Arantxa Echevarría. La película mezcla comedia dramática y suspense a través de la historia de Toni Lomas, una antigua estrella en decadencia que acepta participar en el robo de un cuadro valioso.

El plan, como suele ocurrir en este tipo de relatos, pronto empieza a complicarse. Las ambiciones personales, las traiciones y la falta de confianza entre los personajes convierten el golpe en una trama donde el humor y la tensión avanzan de la mano. Es una propuesta con ritmo, reparto reconocible y un punto de ironía sobre la fama perdida.

«Pioneras: Solo querían jugar»: fútbol femenino y memoria

Otro estreno español destacado es «Pioneras: Solo querían jugar», dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz. La película se sitúa en 1970 y recupera la historia de un grupo de jóvenes que desafió los prejuicios de la época para abrir camino al fútbol femenino en España.

La cinta combina comedia dramática y memoria social, poniendo el foco en unas mujeres que tuvieron que luchar por algo tan sencillo, y a la vez tan negado entonces, como jugar al fútbol. Dentro de los estrenos de cine del 5 de junio, este título destaca por su conexión con una historia real y por su voluntad de reivindicar a quienes abrieron una puerta que hoy parece evidente, pero que no siempre lo fue.

Terror y fantasía con «Backrooms» y «He-Man»

La semana también mira hacia el público más aficionado al género. «Backrooms» llega como una de las propuestas de terror más esperadas del mes, inspirada en un imaginario muy ligado a internet y a los espacios inquietantes que parecen no tener salida. Es una película pensada para espectadores que buscan una experiencia más atmosférica y generacional.

Por otro lado, «He-Man y los Masters del Universo» recupera uno de los universos fantásticos más reconocibles de la cultura popular. Su estreno apunta directamente a la nostalgia, pero también a nuevas generaciones que se acercan por primera vez a estos personajes. Entre los estrenos de cine del 5 de junio, representa la opción más vinculada al cine de aventuras y fantasía.

Historias íntimas y cine de autor

No todo en la cartelera de esta semana se mueve en el terreno del gran reclamo comercial. «Rebuilding», dirigida por Max Walker-Silverman, propone un drama sobre pérdida y reconstrucción personal a través de un hombre que, tras perder su rancho en un incendio, intenta recomponer su vida y su relación familiar.

También llega «La ironía del amor», una comedia romántica con música como telón de fondo, ambientada en Montreal en 2011. La historia sigue a una joven que se muda para escribir sobre «Jagged Little Pill» de Alanis Morissette y termina implicándose emocionalmente con una banda indie.

A estas propuestas se suman «Mi cielo tu infierno», un drama sobre un amor prohibido en la España de los años sesenta y setenta, y «Palestine 36», que sitúa su relato en un momento decisivo de tensión política en Palestina bajo dominio británico.

Animación con memoria histórica

La animación también encuentra espacio con «Winnipeg, el barco de la esperanza», una película que aborda el exilio republicano español a través del viaje hacia Chile en el barco impulsado por Pablo Neruda. La cinta mezcla memoria histórica, emoción familiar y aventura, ofreciendo una alternativa distinta dentro de la animación de la semana.

En conjunto, los estrenos de cine del 5 de junio de 2026 dejan una cartelera especialmente diversa. Hay terror, comedia, drama, fantasía, memoria histórica y cine social. Una semana sin un único protagonista, pero con suficientes caminos para que cada espectador encuentre su película.

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