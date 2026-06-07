Un joven turista desnudo y fuera de control lanza puñetazos al aire en pleno paseo marítimo de Sant Antoni de Ibiza

La tranquilidad de la tarde de este pasado viernes en el paseo marítimo de s’Arenal, en Sant Antoni (Ibiza), se vio alterada por un insólito incidente protagonizado por un turista de unos 25 años, que terminó siendo reducido por agentes de la Guardia Civil y trasladado al Hospital Can Misses tras protagonizar una escena que generó gran expectación entre vecinos y visitantes.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la tarde, cuando numerosas personas comenzaron a alertar sobre la presencia de un hombre que se encontraba completamente desnudo, mostrando un comportamiento errático y fuera de control en una de las zonas más concurridas de la costa ibicenca. De hecho, estaba haciendo sombras (lanzando puñetazos al aire) ante la incrédula mirada de decenas de transeúntes.

Las imágenes del incidente no tardaron en hacerse virales a través de las redes sociales. En los vídeos se observa al joven caminando sin ropa por el paseo, realizando movimientos extraños y simulando combates de boxeo contra rivales imaginarios.

Además, el individuo fue visto lanzando sus propias prendas de vestir al aire, utilizando bancos públicos para hacer flexiones y protagonizando escenas que llamaron la atención de decenas de turistas y residentes que paseaban por la zona. Muchos de los presentes grabaron la escena con sus teléfonos móviles, sorprendidos por el comportamiento del joven, que aparentemente se encontraba en un estado de gran alteración.

Según han confirmado fuentes municipales, los servicios de emergencia de Sant Antoni recibieron numerosas llamadas alertando de la situación. Los avisos informaban de la presencia de un joven desnudo que estaba causando molestias a peatones y turistas en la zona de s’Arenal.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes oficiales, el hombre presentaba signos de encontrarse en un estado aparente de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, mostrando una actitud especialmente agitada y descontrolada. Los testigos señalaron que el individuo no solo se encontraba desnudo, sino que además mantenía una conducta imprevisible que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante la acumulación de avisos, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó rápidamente hasta la zona para intervenir. A su llegada, los agentes intentaron calmar al joven mediante indicaciones verbales, solicitándole que depusiera su actitud. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, el individuo reaccionó de forma agresiva y continuó realizando movimientos de boxeo, esta vez dirigiéndolos hacia los propios agentes.

La situación se volvió especialmente tensa cuando el hombre comenzó a enfrentarse a los efectivos desplazados, ignorando las órdenes policiales y manteniendo una actitud desafiante. Tras varios intentos de controlarlo, el joven emprendió la huida en dirección a la playa. Los agentes iniciaron una breve persecución que concluyó sobre la arena de s’Arenal, donde finalmente lograron interceptarlo.

Poco después se incorporaron al operativo agentes de la Policía Local de Sant Antoni, que colaboraron en la inmovilización del individuo. Entre varios efectivos consiguieron reducirlo y colocarle las esposas para evitar que continuara alterando el orden público o pusiera en peligro su integridad física y la de las personas que se encontraban en la zona.

Durante la intervención, numerosos curiosos permanecieron observando la actuación policial. Algunos de ellos incluso aplaudieron la intervención mientras comentaban con asombro lo ocurrido. Una vez controlada la situación, el joven fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Can Misses.