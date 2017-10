Tres hospitalizados por el pedo de un hipopótamo en Cabárceno

Acudir a un parque natural o zoológico se puede convertir en una actividad de riesgo. Al menos para los tres ancianos que visitaban el Parque Natural de Cabárceno, en Cantabria. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre. Tres jubilados -que viajaban con el Imserso- sufrieron una intoxicación de gases, por el monumental pedo que soltó uno de los hipopótamos. Tal fue el efecto de la flatulencia que cayeron al suelo. La ambulancia acudió al lugar de los hechos y aconsejaron hospitalizar a las víctimas, ya que no conseguían que mejoraran. Según El diario de Cantabria “En principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que fue una flatulencia del hipopótamo. Nunca había visto nada igual”, según uno de los testigos.

Los encargados del parque aseguran que nunca había sucedido nada parecido, aunque confirman que el hipopótamo llevaba varias semanas sufriendo problemas estomacales. “Avisamos a los visitantes que no den de comer a los animales; ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. No suelen hacen caso y luego pasan cosas desagradables como esta” explica Toni García, cuidador de los hipopótamos al mencionado diario.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 hectáreas de una antigua explotación minera a cielo abierto. La vida se desarrolla en el ambiente más natural posible para los animales que lo habitan. Salvo la alimentación que se les facilita, el resto de las actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. Prácticamente todos ellos desencadenan peleas y luchas en época de celo por el control de las hembras y desde luego, salvo el instinto de supervivencia, el resto de sus sentidos son tan salvajes como en su hábitat natural. Los más de 20 Km de carreteras que surcan el parque conducen a los diferentes recintos a través de maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes figuras rocosas.