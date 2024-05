‘La idea de tenerte’: ¿cuándo se estrena la película de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en España?

Comienza el mes de mayo y los altos cargos de Prime Video lo saben muy bien. El mes comienza pisando fuerte en la plataforma de streaming, pues lo hace de la mano de una de sus apuestas cinematográficas más esperadas. El estreno en exclusiva de su nueva adaptación literaria: La idea de tenerte.

Hace unas semanas, la plataforma sorprendió a sus suscriptores al comunicar que se había puesto manos a la obra con una nueva adaptación. Un proyecto que traería a la pantalla a la mismísima actriz Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, quiénes se convertirían en los protagonistas de la ficción romántica que lleva por título La idea de tenerte.

¿Cuándo se estrena La idea de tenerte en España?

Tal y como han adelantado, la producción pondrá a través de su historia los estereotipos de edad en cuanto al amor se refiere. Un romance poco común que narra la vida de Solène (personaje interpretado por Anne Hathaway), una mujer de 40 años divorciada.

El objetivo de la protagonista es vivir un fin de semana idílico junto a su hija adolescente, por lo que viajarán a Coachella. Será allí donde, sin verlo venir, se enamorará del joven cantante Hayes Campbell, de 24 años (personaje interpretado Nicholas Galitzine). Una trama que promete no dejar indiferente a nadie y que llega este 2 de mayo a Prime Video.

¿Qué opina Anne Hathaway de formar parte de este proyecto?

Debido a la premisa de la producción, son muchas las personas que no han dudado en criticar el nuevo trabajo interpretativo de Anne Hathaway. La ganadora del Oscar siempre ha dejado claro que no es una actriz que se deje encasillar en determinados papeles según su edad. Por ello, se ha sincerado al respecto.

«No quiero que me encasillen y no quiero que me coloquen en una caja de qué tipo de películas tengo que hacer por mi edad, género y porque gané un Oscar. ¡Quiero divertirme, maldita sea!», manifestó en el Festival SXSW de Austin. Unas palabras con las que se ganó el aplauso de todos los presentes en el evento.

