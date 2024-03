Anne Hathaway confiesa que sufrió un aborto espontáneo: «No fue un camino fácil»

Con tan solo 41 años, Anne Hathaway es una de las actrices referentes de nuestra generación. Con su éxito en El Diablo Viste de Prada, Los Miserables, Siempre el mismo día o Interestellar, y sus reconocimientos como actriz con premios Oscar o Globos de Oro, la intérprete es todo un icono de nuestra generación. Ahora, la intérprete ha hablado acerca de un aborto espontáneo que sufrió hace casi una década.

Ocurrió cuando estaba interpretando el papel de una embarazada en el Off-Broadway, antes de dar a luz a su primer hijo en el mes de marzo del pasado año 2016. Y es que la actriz lleva casada con su marido Adam Shulman desde el pasado año 2012 y con el que comparte dos hijos. Y es que en una reciente entrevista para Vanity Fair le han preguntado acerca de una publicación que hizo en el pasado año 2019 hablando de la maternidad.

Anne Hathaway is living life out loud—after years of self-recrimination and internet noise.

For VF’s April issue, the Oscar-winning actor speaks to VF’s @juliewmiller about her relationship with her public persona, motherhood, and asserting her sexual power.

🔗:… pic.twitter.com/g99y8pgdoP

