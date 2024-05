La emotiva foto de Isabel Díaz Ayuso con Rafa Nadal tras su despedida en Madrid: «Gracias por tanto»

Rafa Nadal dijo adiós a Madrid. El tenista español cayó en octavos de final del Masters 1.000 de la capital española ante el checo Jiri Lehecka y se despidió de la tierra batida como lo que es, una gran leyenda del deporte español. La organización del Mutua Madrid Open le brindó una preciosa y emotiva despedida una vez se confirmó su eliminación, pero ya dentro de los vestuarios, Rafa Nadal también recibió el cariño y la admiración, como por ejemplo de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a la Caja Mágica a ver el partido de Rafa Nadal contra Jiri Lehecka y tras la finalización del encuentro quiso hacerse una foto con el tenista español. Acompañada de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso compartió una emotiva foto con Rafa Nadal con un mensaje de agradecimiento.

«Madrid, contigo. Hasta siempre y gracias por tanto», escribió en sus redes sociales Díaz Ayuso, acompañando ese mensaje con una bandera de España. En la foto un sonriente Nadal abrazaba a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso. Ambos políticos estuvieron presentes en este último partido de Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Madrid.

Madrid, contigo. Hasta siempre y gracias por tanto 🇪🇸 pic.twitter.com/uH90VtLmls — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 30, 2024

Como reconoció el propio tenista, el de este martes (aunque el partido terminó ya en miércoles por el tardío horario del encuentro) fue el último duelo que Nadal jugará en Madrid. No volverá más a un torneo muy especial para él. «Ha sido una noche emocionante, ellos nunca me han fallado, la gente de aquí lo que me ha hecho sentir estos años es algo que se va a quedar en mí para siempre. Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial. He podido despedirme en pista y a un nivel decente. Significa mucho para mí haber jugado aquí», comentó Rafa Nadal a los aficionados de la pista central -la Manolo Santana- tras acabar su encuentro.

Segundos después de que Nadal saludara a Lehecka, el ganador del partido de octavos en el Mutua Madrid Open, comenzó una emocionante despedida a Rafa Nadal que nadie quiso perderse, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, pero también otros VIPs como Diego Pablo Simeone o Raúl González.

La gran despedida a Rafa Nadal en Madrid

Pasada la medianoche, con varias lonas desplegadas del techo de la Caja Mágica, con los cinco títulos de Nadal en la capital de España, en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017, la organización del torneo puso un emotivo vídeo con los mejores momentos del tenista hizo romper en lágrimas a gran parte del Estadio Manolo Santana, entre ellos su mujer, Mery Perelló, y su hermana, Maribel Nadal.

Nadal, visiblemente emocionado aunque imperturbable en su rostro, no pudo si no agradecer al público por todo su apoyo de todos estos años. «Era una broma, que el año que viene vuelvo», dijo entre risas Rafael. «Algunas imágenes parecen de otra vida, hemos vivido tanto que sólo puedo agradecer a todos. Aunque el viaje aún no ha terminado sí que va a ser la última vez que voy a jugar en Madrid», confirmaba Nadal.