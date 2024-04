Christoph Waltz cree que la mitología sobre Marlon Brando es «ridícula»

Han pasado dos décadas desde su fallecimiento, pero incluso hoy en día está considerado como el actor de actores. Con luces y sombras, Marlon Brando es la figura interpretativa que inspiró a toda una herencia de talentosos nombres que llegarían después, como por ejemplo Robert De Niro o Al Pacino. Representante máximo de la escuela de Stanislavski en Hollywood, Brando es el fiel reflejo del intérprete moderno, llevando el Método al siguiente nivel. Una forma de encarar la psique de los personajes que en los criterios de la actualidad, está cada vez peor vista. Es por eso que no son pocos los profesionales de la industria contemporánea que ya se han manifestado en contra de esa mitificación y de paso, del propio método de actuación, a menudo tan conflictivo para el resto del reparto y del equipo. El último de ellos ha sido Christoph Waltz, en una charla con su compañero de profesión, Caleb Landry Jones.

El Método es uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Una forma de encarar la profesión a la que no le hace ningún favor, los desaires y las problemáticas que tan a menudo conlleva dicha metodología heredera del teatro ruso. Ahí están los ejemplos de Shia LaBeouf o Jared Leto y también, arrepentimientos como el de Meryl Streep. Por esa senda, varios intérpretes han criticado lo egoísta que es para los compañeros este estilo de trabajo, como Martin Freeman o Jennifer Lawrence. Aunque por supuesto y del mismo modo, existen defensores actuales del campo de la talla de Benicio del Toro y Andrew Garfield. Sin embargo, las declaraciones recientes de Waltz sobre Marlon Brando se refieren más bien a la cuestión de ese aura mística de la leyenda.

La figura de Brando «es exagerada»

A principios de este mes de abril, se dio el centésimo aniversario del nacimiento de Marlon Brando. La excusa perfecta para que dos actores de la talla de Landry Jones y Waltz, hablasen al respecto sobre la máxima referencia en el campo de la interpretación. Para una amplia mayoría ese talento está más que justificado, pero para el protagonista de Malditos bastardos y Django Desencadenado, el legado creado por el protagonista de Un tranvía llamado deseo es un tanto «exagerado».

«Ahora es el cumpleaños 100 de Brando. Leí dos artículos y los encontré realmente molestos, y esa anticipación póstuma (…) para convertirlo en una mitología», decía en la conversación recogida por la revista Interview. Una pontificación de la figura del actor con la que el austroalemán no puede estar más en desacuerdo: «El tiempo pasa. Eso es todo al respecto. Una carrera no es un mérito personal. Por eso el tiempo pasa por sí solo. Y no creo en la mitología de la carrera de un actor. Es una mierda. Tengo una filosofía; ‘Sigue adelante’».

Después, el dos veces ganador del premio de la Academia calificó la actuación de Brando en Missouri como «difícil de ver». Eso sí, Waltz dejo claro que su perspectiva sobre la capacidad de actuación de Brando, no se veía empañada por todas las acusaciones de conducta inapropiada acumuladas a lo largo de los años. «Eso no me importa en los más mínimo», aseguraba.

El villano del nuevo Hollywood

Gracias a su trabajo a las órdenes de Quentin Tarantino, Christoph Waltz irrumpió de forma tardía en la industria de Hollywood. Su villano Hans Landa, le hizo posicionarse como esa figura antagónica para los héroes de la industria norteamericana y así, a Malditos Bastardos le siguió un 2010 lleno de trabajo, encarando roles furibundos y viles como el de Agua para elefantes o The Green Hornet. El cenit de este ascenso, culminó en lo que casi todo actor que desea interpretar a villanos aspira: enfrentarse a James Bond. Waltz fue Ernst Stavro Blofeld en Spectre y Sin tiempo para morir, no sin antes tener esa especie de demostración de cazarrecompensas honorable en Django desencadenado. La actualidad le ha llevado a participar en películas menores, pero alcanzó cierta relevancia gracias a su rol de malvado jefe de circo en el Pinocho de Guillermo del Toro.

Este 2024 estrenará junto a Cooper Hoffman y Lucy Liu, la cinta de acción Old Guy. Pero será en 2025 donde alcanzará una máxima notoriedad dentro de la ficción gótica. Por un lado, con la proyección del Frankenstein que prepara nuevamente con del Toro y por otro, con la versión de Drácula que filmará Luc Besson. Precisamente, compartiendo elenco con Landry Jones a partir del material original de Bram Stoker.