El actor Shia LaBeouf está escribiendo una película sobre Auschwitz

Por lo que parece en las últimas noticias que surgen a su alrededor, el actor Shia LaBeouf está transformándose espiritualmente. Hace algunos meses supimos que el intérprete se estaba reencontrando con Dios después de interpretar al Padre Pio en la última película del cineasta Abel Ferrara. El líder religioso saltó a la fama entre los católicos entre las dos guerras mundiales y por lo que parece, tal circunstancia también ha llevado a que LaBeouf esté escribiendo un guion sobre Auschwitz, según ha contado el propio Ferrara.

El director de Padre Pio habló con The Film Stage que está trabajando en la película de la mano del actor y explicó, que el polémico intérprete está dejando de lado todos sus problemas y actitudes tóxicas, centrándose en la que hasta hace algunos años estaba siendo una prometedora carrera. “Lo está haciendo muy bien, hombre. Lo está haciendo muy bien. Salió e hizo una película de Coppola”, contaba Ferrara refiriéndose a Megalópolis, el nuevo proyecto del director de El padrino.

Padre Pío fue el primer papel principal de LaBeouf después de las acusaciones de abuso en 2020 por parte de su ex novia FKA Twigs, quien demandó al actor de Disturbia por agresión sexual, denuncia que terminó provocando su salida de No te preocupes querida. El actor siempre se ha mostrado como una persona complicada en el rodaje, llegando a pegarse en pleno set con Tom Hardy durante Sin ley. Su próximo drama sobre el Holocausto no será el prime guion profesional en el que trabaje. En 2019 escribió Honey Boy, cinta autobiográfica que dirigió Alma Har’el y que a pesar de haber recibido buenas críticas, el propio actor ha calificado de “Maldita tontería”, arrepentido de la representación que hizo en la historia sobre su propio padre:

“Aquí hay un hombre al que he vilipendiado a gran escala. Subí el control de cierta mierda que no era real. Mi padre nunca me golpeó, nunca. Me azotó una vez, una vez. Y la historia que se pinta en Honey Boy es que este tipo abusa de su hijo todo el tiempo. Mi padre iba a vivir con esa narrativa sobre él a escala pública durante mucho tiempo, probablemente el resto de su vida. Le hice mal”.

Padre Pio llegará a los cines estadounidenses el próximo 2 de junio. En España estuvo en cartelera en septiembre del año pasado.