Andrew Garfield defiende la actuación del método: «Es el estándar del oro de la actuación cinematográfica»

Andrew Garfield ha querido defender el método como un sistema más que valido de actuación. A raíz de todas las críticas recientes que ha recibido debido a la actitud fuera del set que algunos actores han tenido en varias películas, como es por ejemplo el caso de Jared Leto en Morbius. En el podcast WTF with Marc Maron, el actor de Spider-Man: No way home fue muy claro con su enfado: “Estoy un poco molesto por la idea errónea, estoy un poco molesto por la idea de que ‘actuar con métodos es una mierda’. Es como, no, no creo que sepas qué es la actuación del método si lo llamas tontería o si acabas de trabajar con alguien que dice ser un actor de método pero que en realidad no está actuando en el método”.

Muchos actores se han posicionado en contra de la forma de actuar, debido a casos polémicos como el de Jim Carrey en Man on the moon. Por ejemplo, Martin Freeman (Sherlock, el Hobbit, Black Panther) fue totalmente drástico en sus declaraciones tildando al sistema creado por Stanislavski como “pretencioso”. Contrario a este pensamiento, Garfield quiso matizar que esa visión no es en realidad de lo que habla el método, ni tan siquiera su esencia. “La gente sigue actuando de esa manera, y no se trata de ser un gilipollas para todos en el set. En realidad, se trata sólo de vivir con sinceridad en circunstancia imaginadas y ser muy amable con la tripulación al mismo tiempo y ser un ser humano normal, y poder dejarlo cuando lo necesites y continuar en él cuando quieras permanecer en él”, explicaba el dos veces nominado al Oscar.

Para terminar de reforzar su discurso, Andrew Garfield recurrió a la historia de la actuación con el fin de justificar el sistema que ha brillado durante tantos años y que ha supuesto todos los galardones para los que están considerados como los mejores actores de la industria cinematográfica. Citó a Al Pacino en Tarde de perros, Robert De Niro en La misión y El cazador u otras grandes figuras icónicas como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y James Dean: “Ves a alguien que solo sigue sus impulsos (…) Cada impulso es crudo, es real, es vulnerable, grotesco y hermoso, y es poético…Toda esa era del actor, ese es el estándar de oro de la actuación cinematográfica con seguridad”.