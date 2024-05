Harry Styles, enfrentado con una fan obsesionada que le ha hecho llegar más de 8.000 cartas

Desde el nacimiento de One Direction en el pasado año 2010, Harry Styles ha sido uno de los chicos más aclamados de la industria musical. Hace más de 14 años que el cantante tiene un gran séquito de fans, aunque algunas han cruzado la raya. Esto es lo que ha ocurrido hace poco con el joven y con una fan, a quien ha tenido que poner límites legales.

Se trata de una mujer brasileña de 35 años llamada Myra Carvalho que le ha enviado al cantante de As It Was unas 8 mil cartas en menos de un mes, y dos de esas cartas fueron enviadas de forma presencial a su domicilio. En esas cartas sobre todo habla acerca de una supuesta boda que la fan quería llevar a cabo con él.

Harry Styles’ stalker is jailed and banned from watching him perform after sending him 8,000 cards in less than a month pic.twitter.com/rBD6ShARrS — The Sun (@TheSun) April 19, 2024

Tras el juicio, la acosadora fue declarada culpable con una pena de 14 semanas de cárcel, una orden de alejamiento de 10 años y la prohibición de acudir a cualquier evento en el que el artista participe, como conciertos. Y es que la brasileña se trasladó a Reino Unido, a un hostal de mochileros en Inglaterra en Earl’s Court. La familia no estaba al tanto de esto y les ha pillado por sorpresa, ya que ellos se pensaban que la fan tenía residencia en Brasil. La propia brasileña ha confesado que decidió trasladarse a Inglaterra porque tenía «impulsos sexuales» por el cantante de Watermelon Sugar.

Y es que el abogado de la acusada intentó justificar este comportamiento con un brote psicótico. Sin embargo, la audiencia terminó declarándola culpable finalmente. Además de todos estos cargos, la acosadora tendrá que pagar 155 euros a Harry Styles. Parece ser que la fan ya se encuentra en prisión.

🗞️| @Harry_Styles’ stalker got a restraining order lasting for 10 years, and was told she cannot attend any event where he is performing. She was also ordered to pay a victim surcharge of £134. pic.twitter.com/9gf2LAepuT — Harry Crave (@theHScrave) April 18, 2024

Una llamada a los fans más fieles

El pueblo natal del cantante está buscando a los seguidores más fieles y expertos del cantante británico para mejorar el turismo del pueblo. Esta localidad se encuentra a 40 minutos de Mánchester, aunque esto es algo que los mayores fans de Harry Styles ya saben.

Y es que la fama del cantante ha sido la causa más inminente de turismo en Holmes Chapel. El pasado año acudieron alrededor de 5 mil visitantes para hacer turismo en el pueblo y conocer el lugar donde su cantante favorito creció.

Was interviewed by @thetimes about Harry Styles tourism in Holmes Chapel. https://t.co/1HIPej6A6x pic.twitter.com/6Eg3FozLp0 — Louie Dean Valencia (@BurntCitrus) April 21, 2024

Las audiciones para este puesto de trabajo serán realizadas por un grupo de la comunidad llamado Holmes Chapel Partnership (HCP). Para acceder a este puesto tendrán que conocer los puntos claves de este lugar en la vida del británico: W. Mandeville Bakery, la panadería donde el cantante trabajó poco tiempo antes de presentarse a Factor X, Twemlow Viaduct, el muro del joven, o el Fortune City, el restaurante chino favorito del cantante de Golden.