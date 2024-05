El PP de Alberto Núñez Feijóo apuesta por impedir mediante una nueva regulación que militantes de un partido -en este caso del que está en el Gobierno- sean colocados al frente de medios públicos. Así lo señalan fuentes del PP tras el anuncio que hizo este martes el jefe de la oposición sobre la ampliación del Plan de Regeneración Democrática que él mismo presentó hace un año. Una normativa que supondrá acabar con casos como el de la actual presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, impuesta por Pedro Sánchez y reconocida socialista.

Tales fuentes del PP avanzan que tras recibir el visto bueno de Feijóo -quien esbozó algunas de estas medidas en su comparecencia de este martes en el Congreso-, la actualización de dicho plan será presentada en próximas fechas. Uno de los ejes de esta ampliación es el compromiso de «blindar el periodismo libre», según declaró el presidente de los populares ante sus diputados y senadores.

«Los medios de comunicación también critican al PP. Lo sabemos todos. Algunos lo hacen por ser medios ideológicamente más próximos a la izquierda, otros por ser medios ideológicamente más próximos a la derecha. A mí no me gusta. Pero es lo que hay», declaró Feijóo.

Por ello, en su discurso, el presidente de los populares dijo «no a insultar a ningún periodista como hacen los ministros; no a pedir campañas orquestadas contra ellos como está haciendo el Gobierno, no a que militantes socialistas dirijan medios públicos, y no a que este Gobierno o cualquier pida callar y deslegitimar a los periodistas. Y sí a la prensa libre en España», sentenció entre aplausos de los suyos.

La nueva presidenta interina del ente público, Concepción Cascajosa, admitió el 9 de febrero de 2021 en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados su vinculación con el PSOE. «Me gustaría iniciar esta intervención -manifestó en la Cámara Baja- respondiendo a una de las preguntas que me ha realizado el representante de Vox respecto a si tengo alguna relación con algún partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa», afirmó. Cascajosa compareció, a propuesta del PSOE, como aspirante a formar parte del Consejo de Administración de RTVE.

Tras estas palabras, señaló: «Le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista y, en ese sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas», esgrimió.

En este contexto, prosiguió Cascajosa, «sí le tengo que decir que mi compromiso hasta ahora en ese ámbito ha sido estrictamente local, y que considero que, de igual manera que sus señorías están aquí en representación de diferentes ideologías y de diferentes marcos, eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y que defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional», sentenció.

Talleres del partido

Cascajosa, como ha revelado OKDIARIO, tiene un pasado de activismo en las filas socialistas, muy implicada en el funcionamiento interno del partido, como prueba el hecho de que impartiera talleres a cargos y afiliados del PSOE en la agrupación de Madrid-Centro sobre cómo «ganar las elecciones» para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Lo hizo, por ejemplo, ante los comicios de 2019.

La propia página web de la agrupación Centro del PSOE de Madrid da cuenta de ello. Asimismo, Concepción Cascajosa, que ha pasado ahora por imposición de Pedro Sánchez a ocupar un cargo público al que se le exige independencia, neutralidad y objetividad, formó parte de la Ejecutiva de Chema Dávila en esta agrupación del PSOE de Madrid-Centro como secretaria de Formación, Análisis y Prospectiva. Al menos desde 2012 ya formó parte de esta Ejecutiva, entonces como «secretaria de Medio Ambiente y Urbanismo».

Además de «blindar el periodismo libre», Feijóo avanzó este martes que el Plan de Calidad Institucional que remitió a Pedro Sánchez y del que no recibió «ni acuse de recibo» incorporará nuevas medidas para profundizar en la independencia judicial, «prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare contra los jueces», aumentar los controles contra la corrupción, como la que sacude ahora al Gobierno, y «reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de intereses». Esta última iniciativa fue adelantada por OKDIARIO el pasado 7 de abril.

«Si Sánchez está dispuesto a algo de esto, que nos avise. Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente», remachó Feijóo en respuesta a la amenaza del jefe del Ejecutivo de asaltar el Poder Judicial y amordazar a los medios de comunicación críticos con su gestión.