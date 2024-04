Feijóo desafía a Sánchez con movilizaciones en favor de la libertad: «Nos veremos en la calle»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado al autogolpe de Pedro Sánchez tras su teatrillo de cinco días de reflexión en La Moncloa con una llamada a filas a los suyos para preparar próximas movilizaciones «en defensa de la libertad». «Nos volveremos a ver en la calle», ha dicho Feijóo en un claro desafío al «punto y aparte» decretado por el jefe de Ejecutivo, que ya ha emprendido una campaña de asalto a la Justicia y control de la prensa libre.

En una reunión ordinaria con los grupos del PP en el Congreso y el Senado, mayoritarios en ambas Cámaras, Feijóo ha señalado que frente a «pretensión» de Sánchez de que «España se calle para que solo hable él», mientras la corrupción rodea al PSOE, al Gobierno y al entorno del inquilino de la Moncloa, «le responderemos con contundencia». «Salimos a la calle para defender la igualdad de todos los españoles en los últimos meses y él nos ha respondido atacando la libertad», ha recordado el líder del PP sobre las manifestaciones contra la amnistía y los pactos de Sánchez con los separatistas. Unas movilizaciones que reunieron a dos millones de españoles en las capitales de provincia.

«Por eso nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad. Sánchez quiere un país que no le dé réplica, pero la tendrá en el Congreso, en el Senado, en la Justicia y en las urnas», ha asegurado Feijóo.

Asimismo, el líder del PP ha anunciado este martes que el Grupo Popular ha registrado una petición de comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso ante la «ausencia de explicaciones» de un presidente «acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno». Dicho esto, le ha avisado de que si se niega a comparecer y se esconde detrás de sus socios, tendrá que «comparecer ante el Senado» y «dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas».

Esta comparecencia en la Cámara Alta, donde Sánchez no puede esquivarla porque el PP tiene mayoría absoltua, podría ser ante el Pleno o ante la Comisión de investigación del Senado del caso Koldo, en la que el jefe del Ejecutivo todavía no ha sido incluido en la lista de comparecientes. No obstante, Feijóo ha recalcado que «de la misma manera, todo aquello que (Sánchez) no quiera facilitar voluntariamente, se solicitará a través de la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta», ha advertido, refiriéndose fundamentalmente a la petición de documentación.

«Sánchez entregó la igualdad de todos los españoles para conseguir la presidencia del Gobierno y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la Presidencia. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, quiere un poder sin control», ha denunciado Feijóo, subrayando que toda esta estrategia de Sánchez obedece a su «miedo a perder» la Presidencia del Gobierno.

En este contexto, Feijóo ha pedido a los suyos que sean «contundentes» ante lo que está ocurriendo porque Sánchez «parece dispuesto a colocar un ladrillo más en el muro que anunció en su investidura». «Y no podemos permitirlo», ha aseverado.

«No le va a salir bien. No tuvo durante estos cinco días la respuesta que esperaba pero tendrá una respuesta, la respuesta que merece la defensa de la libertad, a la que este país no está dispuesto a renunciar», ha destacado Feijóo.

Denuncia contra Tezanos

Junto a ello, el líder del PP ha afirmado que su formación no va a permanecer «impasible» ante el «uso partidista» de las instituciones por parte del Gobierno de Sánchez. Por ello, tras denunciar la última «manipulación» del CIS y calificarla de «intolerable», ha avanzado que su partido presentará esta semana una denuncia contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por los usos «contrarios al interés general» que está realizando del organismo público.

Además, Feijóo ha relatado a sus diputados y senadores que ha conversado con el presidente del PPE, Mandred Weber, y con la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE, Urusula von der Leyen, y que ha compartido con ellos su «preocupación ante las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades básicas que se están produciendo en España».

«Es reconfortante que nos hayan transmitido su apoyo incondicional al Estado de Derecho en España», ha manifestado sobre la respuesta de sus compañeros de la familia del PP europeo. Feijóo también ha apuntado aquí que Sánchez sólo tiene que mirar cómo «reaccionó» Europa ante «Polonia» cuando el Gobierno de aquel país «intentó controlar al Poder Judicial».