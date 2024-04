Sánchez ‘lucha’ contra los bulos mintiendo sobre Feijóo: «Dijo que mi mujer tenía que quedarse en casa»

Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en los últimos días, desde que el pasado miércoles anunció que se tomaba cinco días de ausencia para «reflexionar» hasta su reaparición este lunes en lo que dice que es una lucha contra la «máquina del fango» que se dedica a esparcir «bulos» a través de múltiples terminales, singularmente de «digitales y páginas web» que suponen un «problema» contra el que «tenía que haber actuado antes». Pero lejos de desmentir una sola información, Sánchez dedicó su primera intervención ante la prensa, la de la noche del lunes en el ente público, tras anunciar su intención de luchar contra los bulos a soltar el suyo propio sobre el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Aseveró Sánchez durante la entrevista que «el señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería hacer mi mujer es quedarse en casa sin trabajar». Una frase que no se corresponde con la verdad, como demuestra la hemeroteca, o más concretamente, la fonoteca.

Como se escucha en el vídeo que acompaña a esta información, la intervención de Feijóo a la que se refiere Sánchez se produjo en Onda Cero y, allí, el líder del PP no dijo nada parecido a lo que sostiene el presidente. Y eso que, durante la entrevista de Sánchez en TVE, éste señaló al gallego como uno de esos responsables o partícipes de esa «máquina del fango» que no se quita de la boca. Pero quien lanzó a través de la televisión pública una afirmación falsa fue Sánchez. El propio Feijóo ha reaccionado asegurando que «Sánchez denuncia bulos mientras los lanza contra mí. Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente, jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya. En TVE no le han pedido que lo retire pero hágalo, rectifique».

En efecto, Feijóo argumentó durante la aludida intervención que «evidentemente no se lo voy a pedir a mi mujer [que deje de trabajar si es presidente], lo que sí le pediré es que no tenga contratos con la Administración Pública, y que si tiene sponsors para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son adjudicatarios de la Administración Pública, no lo consentiré, pero la diferencia es que jamás lo haría». Añadió que «ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la que está el señor Sánchez y su pareja, ninguna, con ningún presidente. Incluso hay parejas de presidentes del Gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto». Ningún parecido con la invectiva lanzada por Sánchez, que aseguró que «el señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería hacer mi mujer es quedarse en casa sin trabajar».

Eso, tras decir que el problema de «los bulos y la desinformación» es «algo que nos afecta a todos y que sea de una aplicación universal». y tras insistir en que «la máquina del fango tiene como objetivo situarme como enemigo público número 1». En este sentido el presidente dijo estar «dispuesto a liderar la regeneración democrática». A continuación, lanzó esa afirmación falsa y fácilmente comprobable sobre el líder de la oposición.