La presidenta de RTVE entró con un cargo en el PSOE en 2012 como «secretaria de Medio Ambiente»

Concepción Cascajosa, la nueva presidenta de Radiotelevisión Española (RTVE) elegida por Moncloa, tiene una larga vinculación con el Partido Socialista. Además de su reconocida militancia, Cascajosa ha ocupado distintos cargos a nivel local, en concreto, en la agrupación Madrid-Centro del PSOE madrileño. Una trayectoria que data ya de 2012, cuando fue elegida «secretaria de Medio Ambiente y Urbanismo» en la nueva ejecutiva del secretario general Chema Dávila, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En años posteriores, se mantuvo en la dirección de la agrupación como «secretaria de Formación, Análisis y Prospectiva».

Concepción Cascajosa tuvo un papel muy activo en el partido, participando en distintas campañas electorales, como las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, en las que pidió el voto para la candidata Elena Valenciano. También tomó parte en distintas movilizaciones en la política local.

Además, la actual presidenta de RTVE llegó a impartir talleres de «formación electoral» para cargos y militantes de la agrupación sobre cómo «ganar el gobierno» del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En esas clases se analizaban los resultados de las convocatorias electorales y las «proyecciones electorales» del PSOE en los siguientes comicios. La propia web socialista recoge imágenes de Cascajosa impartiendo esos seminarios, de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

«Los resultados de las últimas convocatorias electorales fueron repasados con el fin de llegar a un debate posterior donde la militancia tomó la palabra para preguntar y opinar sobre las proyecciones electorales del PSOE y el papel que tendremos que jugar de cara a ganar el futuro gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid», destacaron entonces desde la agrupación, junto a una fotografía de Cascajosa.

Polémica

El nombramiento de Cascajosa al frente de la radio y la televisión pública ha resultado muy polémico por su reconocida militancia socialista. «Soy militante del Partido Socialista y, en este sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas. (…) Eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y que defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional», reconoció en 2021, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar su candidatura como consejera de RTVE.

Cascajosa presentó un proyecto de gestión que recibió una pésima valoración del comité examinador y fue superado por otros 59 candidatos: «No hace diagnóstico del sector. No hay diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades. Generalidades. No hay estructura empresarial. Muchas generalidades, planteamientos superficiales», destacaron los expertos. Su calificación final no pasó de un 23,5 sobre 100 puntos, quedando en la posición 86 de esos 95 aspirantes a formar parte del Consejo de Administración de RTVE. Pese a ello, fue propuesta por el PSOE y elegida. Desde 2021, ejercía como presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE.

El PP ha criticado este nombramiento en los últimos días, señalando que la militancia de Cascajosa es incompatible con la dirección de un ente público, que requiere de la máxima independencia.

«Tras colocar a quien fue su jefe de comunicación en La Moncloa como presidente de la agencia EFE (Miguel Ángel Oliver), Sánchez elige ahora a una militante del PSOE como presidenta de RTVE. Concepción Cascajosa es la última consejera del ente público con obediencia total al PSOE. Ni la Agencia EFE ni RTVE pueden convertirse en la avanzadilla mediática de Moncloa», denunciaron este miércoles en Génova, destacando que el PP «seguirá defendiendo la independencia de la radiotelevisión pública que representan sus trabajadores y que se está viendo lastrada por Sánchez, quien con su intervencionismo amenaza la importante función de informar con rigor y neutralidad de los periodistas».

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de Cascajosa en el Congreso de los Diputados para que explique la «crisis institucional» que atraviesa la corporación pública.

«La televisión pública pagada por todos no está para informar al gusto y conveniencia del Gobierno. Por eso, y para explicar la crisis institucional que han provocado en la corporación», ha señalado el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha destacado también que Sánchez vuelve a «colonizar» las instituciones.