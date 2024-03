La presidenta impuesta por Sánchez en RTVE formó parte de la ejecutiva del PSOE de Madrid-Centro

Concepción Cascajosa, la nueva presidenta de RTVE impuesta por Moncloa y reconocida militante socialista, formó parte de la ejecutiva de la agrupación del PSOE en Madrid-Centro como secretaria de Formación, Análisis y Prospectiva. Cascajosa ocupó ese puesto en la dirección encabezada por Chema Dávila, en 2017.

Según ha podido comprobar este periódico, Cascajosa llegó a impartir sesiones de «formación electoral» a los militantes, en las que se analizaba la proyección electoral del PSOE de cara a las elecciones locales y autonómicas en la Comunidad de Madrid.

La presidenta interina del ente público añade así a su currículum un cargo político en el PSOE, después de que ella misma admitiese en 2021 en el Congreso de los Diputados que era militante del partido de Pedro Sánchez.

«Soy militante del Partido Socialista y, en este sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas. (…) Eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y que defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional», reconoció durante su comparecencia para presentar su candidatura como consejera de RTVE.

La ahora presidenta del ente público presentó un proyecto de gestión para la Corporación que fue superado por otros 59 candidatos y del cual el comité examinador hizo una pésima valoración: «No hace diagnóstico del sector. No hay diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades. Generalidades. No hay estructura empresarial. Muchas generalidades, planteamientos superficiales», destacaron los expertos. En cuanto a los méritos, la activista quedó en la posición 85, con 17,50 puntos, de un total de 95 candidatos, con lo que su nota final (la suma de méritos y el proyecto de gestión) no pasó de un 23,5 sobre 100 puntos, quedando en la posición 86 de esos 95 aspirantes a formar parte del Consejo de Administración de RTVE.

Militante del PSOE

Pese a ello, Cascajosa fue propuesta por el PSOE para su designación por parte del Congreso, donde admitió abiertamente su militancia socialista.

En su comparecencia en la Cámara Baja, reivindicó su «compromiso» como militante socialista que, explicó, se había producido «en el ámbito local». «Considero que, de igual manera que sus señorías están aquí en representación de diferentes ideologías y de diferentes marcos, eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y que defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional», expuso sin reparo. Desde 2021, Cascajosa ejercía como presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE.

Críticas del PP

Su nombramiento ha generado una polvareda política, con críticas desde el Partido Popular.

«Tras colocar a quien fue su jefe de comunicación en La Moncloa como presidente de la agencia EFE (Miguel Ángel Oliver), Sánchez elige ahora a una militante del PSOE como presidenta de RTVE. Concepción Cascajosa es la última consejera del ente público con obediencia total al PSOE. Ni la Agencia EFE ni RTVE pueden convertirse en la avanzadilla mediática de Moncloa», denunciaron este miércoles en Génova, destacando que el PP «seguirá defendiendo la independencia de la radiotelevisión pública que representan sus trabajadores y que se está viendo lastrada por Sánchez, quien con su intervencionismo amenaza la importante función de informar con rigor y neutralidad de los periodistas».

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado este jueves que el «único mérito» de Cascajosa «es tener el carnet del PSOE y trabajar al dictado de Sánchez».

Gamarra ha acusado al presidente del Ejecutivo de «colonizar» las instituciones poniendo como ejemplo el CIS, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía o EFE. «Continúa la colonización sanchista», ha apuntado en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que asevera además que el Gobierno «arrastra los servicios públicos por el fango del descrédito».

Experta en «activismo político»

Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, Cascajosa ha centrado sus líneas de investigación en el análisis televisivo, especialmente, en el ámbito de la ficción.

En uno de sus trabajos, analiza precisamente el uso de las series por parte de distintos dirigentes políticos para movilizar a sus «activistas».

Así lo recoge en el artículo Daenerys Targaryen Will Save Spain: Game of Thrones, Politics and the Public Sphere, del que es coautora, en el que estudia el uso político de esta popular serie de HBO por parte de Podemos para conectar y movilizar a su electorado.

«El uso astuto de Juego de Tronos por parte de Podemos ayudó al partido recién nacido a reclutar activistas políticos (…) Iglesias recurre a la ficción televisiva para involucrar a sus seguidores. Dado el creciente papel de la ficción televisiva en el ámbito cultural parece no sólo pertinente sino necesario que partidos políticos, asociaciones e instituciones la utilicen como herramienta de comunicación con seguidores y potenciales votantes», recoge entre las conclusiones.