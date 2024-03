La presidenta de Sánchez en RTVE es experta en el uso de las series para crear «activistas políticos»

Concepción Cascajosa, la nueva presidenta interina de RTVE, es, además de confesa «militante del Partido Socialista», una experta en la ficción televisiva y su conexión con el poder político. En una de sus investigaciones, de hecho, analiza el papel fundamental de las series de televisión como herramienta para la captación de potenciales votantes. Su nombramiento ha sido muy discutido tras asegurar ella misma, en una declaración en el Congreso de los Diputados en 2021, que su militancia socialista «forma parte» de su «vida profesional».

Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2012, Cascajosa analizó, entre sus líneas de investigación, el uso de las series de ficción para crear «activistas políticos». En el artículo Daenerys Targaryen Will Save Spain: Game of Thrones, Politics and the Public Sphere, del que es co-autora, estudia el uso político de esta popular serie de HBO por parte de Podemos para conectar y movilizar a su electorado y, más allá, cómo los dirigentes actuales pueden emplear la televisión como herramienta electoral.

«El uso astuto de Juego de Tronos por parte de Podemos ayudó al partido recién nacido a reclutar activistas políticos (…) Iglesias recurre a la ficción televisiva para involucrar a sus seguidores. Dado el creciente papel de la ficción televisiva en el ámbito cultural parece no sólo pertinente sino necesario que partidos políticos, asociaciones e instituciones la utilicen como herramienta de comunicación con seguidores y potenciales votantes», se recoge entre las conclusiones.

Para la autora, Podemos pudo «movilizar» a sus militantes gracias a sus alusiones a la serie, especialmente entre «una generación joven insatisfecha con la política tradicional». Además, los fans de la ficción «fueron reclutados como activistas políticos a través de las redes sociales».

El estudio analiza de forma pormenorizada la evolución de Pablo Iglesias a través de los medios de comunicación, señalando que el ex líder de Podemos «moduló su personalidad pública» convirtiéndose en «un hombre visceral e inteligente polemista» que utilizaba los distintos programas de debate para «ganar popularidad y difundir un mensaje político de confrontación con el status quo político», «establecer una relación con sus activistas» y «reclutar y capacitar» a nuevos miembros de su partido.

«Es imposible determinar el papel de la televisión en los resultados electorales de Podemos, pero debemos reconocer su importancia clave», añade, afirmando su contribución al «incremento de la exposición mediática» del partido «y su firme popularización». «La asociación Podemos-Juego de tronos apunta a un nuevo tipo de participación en el que el consumo de productos mediáticos y su difusión a través de las redes sociales se convierte en un punto central del activismo político», concluye.

Además de a Iglesias, la ahora presidenta de RTVE también se refiere a otros dirigentes, como Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, quien utilizó la serie española El Ministerio del Tiempo para conectar con sus votantes o incluso Donald Trump.

En otro artículo similar, Cascajosa se refiere al ex presidente de EEUU como «una personalidad televisiva que alcanzó la cima del poder político» y señala a sus «cameos» en series de televisión y películas, cuyos papeles, afirma, le brindaron «popularidad» y un perfil de «negociador y solucionador de problemas». «Un activo que se volvería fundamental, más adelante, para conectar con sus votantes». «Mientras estuvo en la Casa Blanca, Trump fue un ávido consumidor de televisión, especialmente de programas de entrevistas y políticos (…) hablaba constantemente de series de televisión para atraer a su electorado», subraya la nueva presidenta de RTVE.

Militante del PSOE

La elección de Cascajosa como nueva presidenta del ente público ha suscitado las críticas por su vinculación política, reconocida por ella misma.

«Soy militante del Partido Socialista y, en este sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas. (…) Eso manifiesta un compromiso con unas ideas que tengo y que defenderlas, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional», admitió en el Congreso de los Diputados, en 2021, cuando se presentó como candidata para formar parte del Consejo de Administración de RTVE. En el concurso público, su puntuación fue de 23 sobre 100, la más baja de los diez consejeros elegidos (gracias al PSOE y Podemos). Quedó en el puesto 85 de entre 95 candidatos.

En sus méritos, apenas recibió una nota de 17,5 sobre 100. Su proyecto de gestión de RTVE fue muy criticado en la evaluación: «No hay diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades», «muchas generalidades, planteamientos superficiales», «proyecto sin estructurar, sin incluir modelo económico ni estructura empresarial»…

Desde julio de 2021 presidía el Observatorio de Igualdad de la Corporación Pública.

«El único mérito de la nueva presidenta de RTVE es tener el carnet del PSOE y trabajar al dictado de Sánchez. Continúa la colonización sanchista, como ha ocurrido en instituciones como el CIS, el TC, Fiscalía o EFE. Arrastran los servicios públicos por el fango del descrédito», ha criticado este jueves la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.