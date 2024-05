La economía española ha destacado en los últimos meses por registrar un crecimiento significativamente más elevado que la media de la zona euro. En concreto, el crecimiento del PIB fue del 2,5% a finales del año pasado, frente al 0,4% en el conjunto de la Unión Monetaria (UEM), según informó ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante la presentación del informe anual de la institución, en el que se hace un repaso a las principales variables de la coyuntura en relación con el resto de los países de la Unión, y refiere los desafíos a los que se enfrenta el país en el futuro.

Como resultado de la comparación entre lo sucedido en nuestro país y el resto del Continente, a finales de 2023 el nivel de PIB se hallaba en torno a un 3% por encima del nivel prepandemia. No obstante, en términos per cápita, el PIB se situaba en España apenas un 0,3% por encima de su nivel de finales de 2019 -en un contexto de elevados flujos de inmigración en los dos últimos años-. Este dato contrasta de manera palmaria con lo observado en la Unión Monetaria, donde el PIB per cápita se encontraba un 2% por encima de su nivel de aquel año, es decir, más de seis veces por encima.

La conclusión es que durante todo este periodo, desde que se desató la crisis del Covid, y luego sucedió la invasión de Ucrania por Rusia y la guerra posterior, todavía en pleno apogeo, la brecha entre España y la zona euro no ha dejado de ensancharse, a pesar del optimismo que rebosa el Gobierno de Sánchez sobre la evolución económica del país.

Otra de las aportaciones del informe, destacada ayer por el gobernador, es que la mitad del crecimiento de la actividad económica ha sido aportado por el turismo y el resto de los servicios que lleva aparejado. Esta realidad parece, sin embargo, poco apreciada por buena parte de los partidos políticos, y de manera particular por la izquierda, que está logrando instalar en la opinión pública la idea de una presunta masificación del turismo. Esta idea aparentemente seductora y popular -aunque contraria a la relevancia que tiene el sector en la economía española- ha empujado al Ejecutivo de Sánchez a impulsar una ley de vivienda que va a desembocar en una restricción de la oferta, y a varios municipios y gobiernos autonómicos a limitar los precios del alquiler y a paralizar la concesión de licencias para viviendas turísticas.

Según el informe del banco centra español, el elevado dinamismo del gasto de los hogares -apoyado por la fortaleza en la creación de empleo en un contexto de retrocesos en la productividad-, del consumo público y de la demanda externa ha sido el principal soporte del crecimiento del PIB, mientras que la inversión empresarial muestra una notable atonía. «Los elevados ritmos de avance de los servicios vinculados al turismo explicaron en torno a la mitad del crecimiento de 2023», incide el banco emisor.

Por otra parte, el responsable de la institución monetaria criticó ayer abiertamente muchas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Sánchez y advirtió contra la puesta en práctica de otras medidas que podrían bloquear el despegue de la economía española a corto y medio plazo. En concreto, señaló los efectos perjudiciales de la subida continuada de las cotizaciones sociales, que ha disparado los costes laborales de las empresas; igualmente, demandó al Ejecutivo central y también a los autonómicos un cumplimiento estricto de las reglas fiscales de la Unión Europea, que entraron ayer lunes nuevamente en vigor.

En coherencia con este mensaje, Hernández de Cos se mostró contrario a la eventual condonación de la deuda contraída por las regiones españolas -como probablemente puede suceder especialmente en el caso de Cataluña, pero también de otros territorios altamente endeudados, por ejemplo la Comunidad Valenciana-.

A lo largo de su intervención, Hernández de Cos constató la baja productividad de la economía española, cargó contra la subida de los costes laborales -debida fundamentalmente al aumento de las cotizaciones sociales-, que están por encima de la media de la UE, y se mostró contrario a una eventual reducción de la jornada laboral. Ésta es una de las medidas estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que parece haber encontrado eco en el propio presidente Sánchez. «Reducir la jornada laboral sin que ésta vaya acompañada de un aumento de la productividad y de una reducción de los costes», sería muy perjudicial para la economía española, concluyó el gobernador.